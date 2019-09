Come diventare una guardia giurata

La guardia giurata è una professione sempre molto richiesta: suo compito è quello di garantire sicurezza e vigilanza nei luoghi privati o pubblici, dove c’è un certo flusso di persone, come ad esempio i supermercati, le banche, i musei o i centri commerciali. Si tratta di un mestiere di grande responsabilità e anche discrezione, non senza rischi per la propria incolumità, tra l’altro.

Inoltre, anche per questo tipo di professione occorre un serio iter di formazione.

Come si diventa guardia giurata

Innanzitutto va detto che per fare la guardia giurata occorre essere nominati dal Prefetto; l’aspirante a questo incarico deve dimostrare di possedere questi requisiti, pubblicati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS):

essere cittadino italiano o membro di un paese della comunità Europea

aver raggiunto la maggior età ed aver adempiuto agli obblighi di leva

saper leggere e scrivere

non aver riportato condanne per delitti

essere persona di ottima condotta morale e politica

essere in possesso di carta d’identità

essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali

essere iscritto alla casse degli infortuni sul lavoro.

Un altro requisito, quasi sempre richiesto da chi assume una guardia giurata anche se non espressamente indicato nel TULPS, riguarda l’aspetto fisico: infatti sono privilegiati, in molti casi, candidati con corporatura prestante per incutere timore in eventuali criminali.

Poiché non si può praticare questa professione come liberi professionisti, la guardia giurata dovrà lavorare alle dipendenze di un istituto di vigilanza.

Inoltre, la guardia deve avere il porto d’armi che può richiedere solo in seguito all’ottenimento del Decreto di Nomina; in tal modo si può usufruire dei benefici della riduzione della tassa governativa di cui gode una guardia giurata. Ecco allora i corsi da seguire per diventare guardia giurata particolare.

Corsi per guardi giurata

Ai sensi del D.M. 154/2010 e del D.M.269/2010, per diventare guardia giurata vengono indetti dei corsi di formazione obbligatoria per il personale degli istituti di vigilanza. Frequentando questi corsi, ai candidati verranno rilasciate queste certificazioni:

diploma di idoneità all’uso e al maneggio di armi, arma lunga e arma corta

attestato di primo soccorso

attestato anti incendio-rischio basso

certificazione utilizzo metaldetector

attestato di partecipazione al corso base di difesa personale

attestato di partecipazione al modulo di riconoscimento falso documentale

security aeroportuale- cat A1.

Una volta ottenuto l’attestato di frequenza, è necessario essere assunti da un istituto di vigilanza, in modo tale che il Prefetto possa emettere il decreto con cui il candidato sarà nominato guardia giurata. Per poter fare un colloquio di lavoro è necessario esibire questa documentazione:

Attestato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno nazionale

Certificato di nascita, residenza, cittadinanza, fotocopia della carta d’identità valida

Copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva di certificazione

Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante

Due foto formato tessera di cui una autenticata

Certificato rilasciato dall’ASL di residenza attestante l’idoneità psicofisica al porto d’armi in bollo, ovvero rilasciato anche da altri medici (Scuole guida – ACI – medici militari in servizio in altra struttura)

Nel caso di aspiranti di sesso maschile: se ex militare foglio di congedo illimitato o, in alternativa, dichiarazione attestante le motivazioni per le quali non è stato svolto il servizio militare

Versamento postale su CC P. 8003 per tassa di concessione governativa

Versamento postale su CC P. al nr. di riferimento della Prefettura interessata al rilascio

Una volta assunti dall’istituto di vigilanza, si potrà ottenere il Decreto di Nomina dal prefetto che dovrà controllare se i requisiti siano stati rispettati, in particolare quelli riguardanti la buona condotta morale e politica per poi passare al giuramento come guardia giurata.

Quanto guadagna una guardia giurata?

Poco, se si considera che il lavoro della guardia giurata come potete immaginare è affascinante ma pericoloso. Ultimamente la criminalità è in aumento in tutto il Paese e queste figure sono molto richieste, ma purtroppo mai abbastanza ben retribuite. Per quanto riguarda lo stipendio, le guardie giurate percepiscono, generalmente 1.000 euro netti al mese, più gli straordinari, ma è previsto un aumento di 100 euro dopo i primi due anni di lavoro.

Gli istituti di Vigilanza a Perugia

www.custosvigilanza.net/

www.vigilanzaumbra.it

www.missiongroup.it

www.mondialpol.com

nmcsicurezza.com/