"Più clienti con i social", un corso gratuito dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Umbria per la ristorazione

I dati stimano che ben 35 milioni di italiani utilizzano i social per tre ore al giorno. Sulla base di questo, Confcommercio Umbria si è chiesta come catturare la loro attenzione e far sì che diventino nuovi clienti di un bar o di un'attività di ristorazione.

Per sostenere le attività commerciali è stato messo a punto un ciclo di incontri formativi gratuiti proposto anche quest’anno dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Umbria, che si aprirà proprio con un breve corso sul corretto utilizzo dei social per fare business, rivolto in modo specifico ai gestori di ristoranti e bar.

Crescimpresa edizione 2020 vedrà dunque il suo start con l’appuntamento di giovedì 20 febbraio a Bastia, al centro congressi Umbriafiere, alle ore 14:00.

Il titolo dell’incontro: Più clienti con i social – Focus di settore per ristoranti e bar.

Docenti: William Valente e Francesco Petrilli di MiglioriAmo, una giovane azienda umbra che si occupa di Social Media Marketing.

Info e prenotazioni: Confcommercio Umbria - tel. 075/5067155 - Laura Rossi - giovaniimprenditori@confcommercio.umbria.it