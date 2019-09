Young Jazz festival Foligno, quest'anno il tema è "Changes": ecco come cambia il format, tra novità e anteprime

Young Jazz Festival arriva a Foligno per la 15/a (2-6 ottobre), con il tema “Changes”. I cambiamenti infatti - non solo in campo musicale - sono la sfida a cui si prepara un festival che negli anni ha sempre saputo cogliere le novità e le evoluzioni.

Tra i "cambiamenti" del 2019 in programma workshop musicali rivolti ai bambini, proiezioni, produzioni originali, performance di danza, e problematiche ambientali e di sostenibilità che verranno affrontate nell’ambito del consolidato schema del “Jazz Community”, lasciando spazio ai lavori più interessanti che il mondo del jazz italiano ha prodotto negli ultimi anni.

Il festival di Foligno, in attesa di svelare a breve il programma completo, annuncia il primo importante concerto: in collaborazione con la stagione musicale ‘Re: play’ dello Spazio Zut, che si appresta così a dare il via ad un nuovo cartellone di concerti che andrà poi nei prossimi mesi, sabato 5 ottobre (ore 21:30, ingresso 15 euro) arriveranno i C'mon Tigre.

Per acquisto biglietti online (15€): www.diyticket.it/events/Musica/2900/cmon-tigre-zut-foligno-biglietti

In attesa del festival, Young Jazz ha in serbo anche una anteprima il 26 settembre a Spoleto nella Sala Pegasus (ore 21, 8 euro). Uno dei pianisti più eleganti e raffinati del panorama jazzistico italiano, Domenico Sanna, sarà il protagonista di un Piano Solo sulle immagini di Béla Tarr. Alle ore 20, aperitivo in collaborazione con Panificio Bonucci e Azienda Agraria Moretti Omero.