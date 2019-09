Young Jazz Festival si apre "fuori porta" a Spoleto con il piano solo di Domenico Sanna in anteprima

L’anteprima della 15ma edizione di Young Jazz Festival (Foligno, 2-6 ottobre 2019) avrà come protagonista uno dei pianisti più eleganti e raffinati del panorama jazzistico italiano.

A Spoleto, giovedì 26 settembre nella Sala Pegasus (ore 21, 8 euro), Domenico Sanna si esibierà su un ‘piano solo’ sulle immagini di Béla Tarr (alle ore 20, aperitivo in collaborazione con Panificio Bonucci e Azienda Agraria Moretti Omero).

Un appuntamento “fuori porta” che anticipa in maniera molto suggestiva l’evento musicale (per l’undicesimo anno consecutivo può vantare anche il patrocinio di Umbria Jazz) attento da sempre alle nuove generazioni del jazz italiano e internazionale. Young Jazz anche per l’edizione 2019 cambia ancora e si presenta a Foligno, la prima settimana di ottobre, con il tema ‘Changes’. I cambiamenti infatti - non solo in campo musicale - sono la sfida a cui si prepara un festival che negli anni ha sempre saputo cogliere le novità e le evoluzioni.