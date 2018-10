YogaAssisi Festival pronto ad invadere la città di Assisi: una quarta edizione ricca di appuntamenti

Saranno palazzo Monte Frumentario, Sala degli Emblemi, palazzo Vallemani (circolo Fortini) e palazzo Bernabei ad Assisi a ospitare dal 12 al 14 ottobre la quarta edizione di YogAssisi Festival, che quest’anno avrà come tema “Riconosci che l’altro sei tu”. La tre giorni di appuntamenti, dedicati ad appassionati di yoga, praticanti e neofiti, si caratterizza per l’attenzione alla qualità degli insegnamenti, proponendo masterclass tenute da alcuni tra i più importanti e riconosciuti insegnanti di yoga italiani e un ampio ventaglio di stili: Kundalini, Hatha, Vinyasa, Ashtanga, Odaka, Ratna, Shakti Dance e Gakta, oltre ad attività olistiche quali numerologia, riflessologia e tecniche di meditazione.

“Il Festival - spiega Alessia Agiapal Kaur, fondatrice e direttrice del centro yoga YogAssisi e del relativo festival insieme a Gian Maria Turi - nasce dalla volontà di dare la possibilità ad ognuno di trovare la propria tecnica per il raggiungimento del benessere psicofisico personale e sostenere il cambiamento verso una società attenta all’importanza del costruire relazioni consapevoli, secondo il tema del festival che quest’anno è "Riconosci che l’altro sei tu". Ogni anno aumentano gli iscritti grazie al passaparola e alla ricchezza dell’offerta yogica e alla qualità degli insegnanti, in ambienti idonei: quieti, contenuti, suggestivi. Siamo felicissimi ed emozionati, anche perché quest’anno ospiteremo importanti personaggi del mondo della cultura e della politica e parteciperemo a un concerto audio-visual molto avvincente e originale, una parabola plunderfonica attraverso l’immaginario musicale di Olivier Messiaen, compositore francese del XX secolo”.

Non solo masterclass, durante il festival sarà infatti possibile frequentare delle free class tenute da insegnanti di yoga attivi in Umbria, partecipare a tavole rotonde, presentazioni di libri e workshop. Ancora, un vivace bazar e l'opportunità di sperimentare trattamenti olistici anche per chi non desidera praticare yoga, sono da corollario a YogAssisi Festival. Spazio anche ai bambini con stimolanti laboratori tenuti da educatori esperti e qualificati.

Venerdì 12 ottobre

Palazzo Monte Frumentario

dalle ore 14.00 alle 20.00 alla sala Rossa (piano via san Francesco) Bazar (ingresso libero)

Sala Arancione piano via san Francesco

dalle ore 15.00 alle 18.00 Masterclass Hatha Yoga "Riconosci che tu sei l’Altro – Grazia e Īśvara-Praṇidhāna" con Fra Axel Bayer del sacro eremo di Camaldoli

Sala piano vicolo degli Esposti

dalle 15.00 alle 18.00 Masterclass Kundalini Yoga "Dalla sessualità alla sensitività" con Sangeet Kaur

dalle ore 18.30 alle 20.00 "Cerchio di Sat Nam Rasayan" con Guru Siri Kaur (ingresso a offerta libera)

dalle ore 21.30 alle 22.30 "Bagno sonoro di campane tibetane" con Iuri Ricci

Sala degli Emblemi

dalle ore 16.30 alle 17.30 workshop "Kundalini Yoga per genitori con figli speciali" con Costanza Pavan Gopal Kaur (ingresso a offerta libera)

dalle ore 18 alle 19 workshop “Pillole di Yoga per persone affette da Parkinson” con Siri Nirongkar Kaur (ingresso a offerta libera)

Palazzo Vallemani - Circolo A. Fortini

dalle ore 16.00 alle 17.00 Danze in cerchio, meditazione in movimento con Anneliese Hurter (ingresso a offerta libera)

dalle ore 17.30 alle 19.00 Strala Yoga "Segui la tua intuizione" con Danila Magro (ingresso a offerta libera)

Laboratori bambini alla Sala piano via Fontebella

dalle ore 14.30 alle 15.30 Spazio gioco a cura dello staff Yoga Festival Assisi

dalle ore 16.00 alle 17.00 Laboratorio musicale 0-36 mesi con Francesca Staibano

dalle ore 17.30 alle 18.30 Yoga per bambini con Hari Darshan Kaur

dalle ore 19.00 alle 20.00 Yogare per crescere con Hari Karam Kaur

Sabato 13 ottobre

Palazzo Monte Frumentario

dalle ore 08.00 alle 20.00 alla sala Rossa (piano via san Francesco) Bazar (ingresso libero)

Sala Arancione piano via san Francesco

dalle ore 05.00 alle 07.00 Sadhana Acquariana con Fatehbir Singh

dalle ore 08.00 alle 11.00 Masterclass Asthanga Yoga "La danza della vita e il suo soffio vitale" con Carla Ricci

dalle ore 14.00 alle 15.30 Lezione di Sat Nam Rasayan "L'arte della cura meditativa" con Santokh Singh (ingresso a offerta libera)

dalle ore 16.00 alle 19.00 Masterclass Vinyasa Yoga "La radice del Vinyasa, la radice dello Yoga" con Marco Fasanotti

Sala piano vicolo degli Esposti

dalle ore 08.00 alle 11.00 Masterclass di Gatka "Il mio cuore al mio nemico" con Guru Shabad Singh e l’International Gatka Academy

dalle ore 16.00 alle 19.00 Masterclass Kundalini Yoga "Il linguaggio del corpo" con Jiwan Shakti Kaur

dalle ore 21.00 alle 23.00 Concerto audiovisual "Pardonne-moi, Olivier! 16 oiseaux pour Olivier Messiaen" con Okapi & Memè. Dopo una breve pausa seguirà l’anteprima assoluta di “RIMA GLOTTIDIS - riːmə gl(ɒ)tidis” un divertimento vocal-elettronico di Økapi e visivo-rumoroso di Simone Memè.

Palazzo Vallemani - Circolo A. Fortini

dalle ore 09.30 alle 11.00 Kundalini Yoga "Relazioni consapevoli" con Agiapal Kaur (ingresso a offerta libera)

dalle ore 11.30 alle 13.00 Odaka Yoga "I ritmi dell’oceano: essere onde diverse dello stesso mare" con Sara Tini (ingresso a offerta libera)

dalle ore 13.30 alle 14.30 Tai Chi Chuan con Maria Luisa Tosti (ingresso a offerta libera)

dalle ore 15.00 alle 16.30 Yoga Ratna "Apri il chakra del cuore" con Guru Siri Kaur (ingresso a offerta libera)

dalle ore 17.00 alle 19.30 Workshop "Sostegno alla genitorialità" con Datta Kaur, Guru Jiwan Kaur e Karta Singh (ingresso a offerta libera)

Sala degli Emblemi

dalle ore 11.30 alle 13.30 Tavola rotonda "Noi e lo yoga" (ingresso libero). Interverranno Alessandra Cocchi ("Lo Yoga Accessibile"), Fra Alex Bayer ("I monaci camaldolesi a Saccidananda"), Santokh Singh ("Lo yoga in carcere")

dalle ore 14.30 alle 16.30 Workshop "Yoga e salute del seno" con Ilaria Macherelli - Siri Indra Kaur (ingresso a offerta libera)

dalle ore 17.00 alle 19.00 "Alla sinistra di Dio. Presentazione della trilogia Aghora" di Robert E. Svoboda e incontro con l'editore (ingresso libero)

Da Porta San Giacomo (punto di ritrovo) al Ponte del Galli dalle ore 15 alle 16.30 Breathwalk con Satpurkha Kaur. Al termine della passeggiata si terrà un momento di meditazione sul prato adiacente la chiesa di Santa Croce

Laboratori bambini alla Sala piano via Fontebella

dalle ore 08.00 alle 9.00 "Yogare per crescere" con Hari Karam Kaur

dalle 09.15 alle 10.15 Yoga per bambini con Hari Darshan Kaur

dalle ore 10.30 alle 11.30 "Ri-conoscersi attraverso la lettura" letture per bambini e genitori a cura del gruppo delle volontarie Nati per leggere in collaborazione con la Biblioteca comunale di Bastia Umbra

dalle ore 11.45 alle 12.45 Yogare per crescere con Datta Kaur e Namo Dev Kaur

dalle ore 14.30 alle 15.30 Yogare per crescere con Hari Karam Kaur

dalle ore 16.00 alle 18.00 "Parole a colori" laboratorio di arteterapia a cura Artemide e Nati per Leggere (dai 5 ai 10 anni)

dalle ore 16.00 alle 17.00 Musica Creativa Lab con Elisabetta Ciancaleoni (dai 3 ai 5 anni, prenotazione obbligatoria)

dalle ore 17.00 alle 18.00 "Suoni a colori" con Elisabetta Ciancaleoni (dai 3 ai 5 anni, prenotazione obbligatoria)

dalle 18.30 alle 19.30 Gakta Bambini con Guru Jai Kaur

Domenica 14 ottobre

Palazzo Monte Frumentario

dalle ore 08.00 alle 18.00 alla sala Rossa (piano via san Francesco) Bazar (ingresso libero)

Sala Arancione piano via san Francesco

dalle 05.00 alle 07.00 Sadhana Acquariana con Hari Karam Kaur

dalle ore 80.00 alle 11.00 Masterclass "Hatha Yoga, Lo yoga a coppie: aspetti della pratica dello yoga nell'unione con l'altro" con Raffaella Bellen

dalle ore 14.00 alle 17.00 Masterclass "Odaka Yoga, Fascia Flow: connessioni ed emozioni" con Francesca Cassia e Charlotte Lazzari

Sala piano vicolo degli Esposti

dalle ore 08.00 alle 11.00 Masterclass "Kundalini Yoga, Io, noi, l'infinito" con Guru Jiwan Kaur

dalle ore 11.30 alle 13.00 Karam Krya "Crea la proiezione verso l’infinito attraverso la compassione, il numero 8" con Gurudass Singh (ingresso a offerta libera)

dalle ore 14.00 alle 17.00 Masterclass "Shakty Dance, Tre Gunas: Tamas, Rajas, Sattwa" con Keher Kaur

Da Porta San Giacomo (punto di ritrovo) al Ponte del Galli dalle ore 09.30 alle 11.00 Breathwalk con Satpurkha Kaur. Al termine della passeggiata si terrà un momento di meditazione sul prato adiacente la chiesa di Santa Croce

Palazzo Vallemani - Circolo A. Fortini

dalle ore 09.30 alle 11.00 Vinyasa Flow "L'armonia del respiro: corpo, mente e spirito" con Daniela Cianciaruso (ingresso a offerta libera)

dalle ore 11.30 alle 13.00 Mindfulness "Riequilibrio con olii essenziali" con Agiapal Kaur e Guendalina Baglioni (ingresso a offerta libera)

dalle ore 14.00 alle 15.30 Kundalini Yoga "Rispecchiare l'universo" con Guru Siri Kaur (ingresso a offerta libera)

dalle ore 16.00 alle 17.30 Hatha Yoga (donne over 40) con Sabine Fey (ingresso a offerta libera)

dalle ore 18.00 alle 19.30 Asthanga Yoga "Ri-conoscersi e ri-conoscere" con Camilla Chianella (ingresso a offerta libera)

Palazzo Bernabei (aula Magna)

dalle ore 11.30 alle 13.30 Tavola rotonda "La fede nel dialogo" (ingresso libero). Presentazione di "La fede nel dialogo. L'Islam di un gesuita scomodo: Paolo Dall'Oglio" libro di Edoardo Crisafulli, a cura di Antonio Maglie e con una prefazione di Giorgio Benvenuto, edito dalla Fondazione “Pietro Nenni” e Bibliotheka. Insieme all'autore discuteranno del dialogo interreligioso e del dialogo tra religiosi e laici, Giorgio Benvenuto (presidente della Fondazione Pietro Nenni) e Pier Ernesto Irmici (presidente di Talete Edizioni e dell'Associazione Arduino Agnelli). L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione “Pietro Nenni” e la Fondazione Italia-Giappone.

Laboratori bambini alla Sala piano via Fontebella

dalle ore 08.00 alle 09.00 "Yogare per crescere" con Hari Karam Kaur

dalle ore 09.00 alle 10.00 "Yogare per crescere" con Datta Kaur e Namo Dev Kaur

dalle ore 10.15 alle 11.15 "Ri-conoscersi attraverso la lettura" letture per bambini e genitori, a cura del gruppo delle volontarie Nati per Leggere in collaborazione con la Biblioteca comunale di Bastia Umbra

dalle ore 11.15 alle 13.00 "Parole a colori" laboratorio di arteterapia a cura Artemide (dai 5 ai 10 anni)

dalle ore 14.00 alle 15.00 "Yogare per crescere" con Namo Dev Kaur e Hari Karam Kaur

dalle ore 15.30 alle 16.30 "Look at me" Autoritratto materico a cura di Carlotta Marzi

dalle ore 17.00 alle 19.00 "Giocosofando" con Annamaria Rais

“YogAssisi Festival” è promosso dall’Associazione Eventi Assisi, con il patrocinio del Comune della Città di Assisi, dalla Regione Umbria, in collaborazione con UISP, CSEN, CESVOL, Fondazione Pietro Nenni, Fondazione Italia Giappone, Società Culturale Arnaldo Fortini Assisi. Informazioni: 392 8925738 - yogassisi@gmail.com