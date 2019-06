È XX Giugno anche in Galleria, iniziative e... consigli di lettura per una rilettura degli storici eventi

È XX Giugno anche in Galleria. L’indimenticabile Lello Rossi volle definire quella data come Festa Grande. “Grande” perché racconta una storia di orgoglio e appartenenza. Tanto per ricordare qualche opera fondamentale, l’Inviato Cittadino propone di rileggere tre libri fondamentali.

TRE OPERE DA RILEGGERE

Il primo è quello di Giustiniano Degli Azzi, direttore dell’Archivio Storico del Risorgimento Umbro, dal titolo “L’insurrezione e le stragi di Perugia del giugno 1859. Fu pubblicato nel 1909, in occasione del 50mo anniversario degli eventi, a cura del Comitato cittadino per l’erezione del monumento in memoria del XX Giugno, giù al Frontone. Ne curammo la riedizione anastatica nel 2009, a cura del Comune di Perugia.

Il secondo libro fu scritto da Raffaele Rossi, con parte documentaria a cura di Maria Cristina Fagotti e Roberta Sottani. S’intitola “Un simbolo di libertà. Storia del Monumento al XX Giugno”, Editoriale Umbra per il Comune di Perugia, Isuc.

La terza pubblicazione (in ordine cronologico), per una lettura degli eventi in chiave cattolica (ma con metodo storiografico di vaglia), è quella di Luciano Radi, “20 Giugno 1859. L’insurrezione e il sacrificio di Perugia nelle vicende diplomatico-militari del Risorgimento”, Cittadella editrice, 1998 (lo conservo gelosamente con dedica dell’autore).

Come non ricordare, fra l’altro, la meritoria opera di Giacomo Santucci, in veste di assessore, per ricollocare ai piedi del Grifo la tiara pontificia, sostituita, in epoca fascista, da un masso? Fu una “restitutio ad pristinum” dovuta e meritoria, anche per ricondurre alla facies originaria quel simbolo che è anche un’opera d’arte.

INIZIATIVA DELLA GALLERIA

Ed ecco l’iniziativa meritoria della Galleria Nazionale dell’Umbria (dicesi Marco Pierini, una figura che Perugia deve tenersi ben stretta) la cui dirigenza ha inserito la data del 20 giugno tra le giornate a ingresso gratuito del museo. Non solo: si propone, a partire dalle 17:30, una visita guidata dedicata al tema "La città e la storia. Rivolte e trasformazioni urbane a Perugia dal Medioevo all’Unità d’Italia". Un interessante percorso alla scoperta delle testimonianze iconografiche della città e dei suoi mutamenti attraverso i secoli, con particolare attenzione ai momenti di crisi che hanno prodotto cambiamenti profondi nel tessuto urbano. Che dire? Viva il XX Giugno perugino.