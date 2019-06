XX Giugno, tutte le celebrazioni in programma a Perugia

Nella giornata di giovedì 20 giugno le celebrazioni ufficiali per la ricorrenza cittadina in Borgo XX Giugno si apriranno a partire dalle ore 10:00, con la deposizione della corone di alloro al Monumento ai Caduti del XX Giugno 1859 e, a seguire, inaugurazione della targa commemorativa dell’ingresso a Perugia delle truppe alleate (29 giugno 1944). Sarà deposta una corona anche alla Lapide che ricorda i Patrioti fucilati dai nazi-fascisti presso il Poligono di Tiro. Alle ore 11:00 al Civico Cimitero si terrà la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti e alle 11:30 in Piazza Braccio Fortebracci la deposizione di una corona di alloro alla lapide in memoria delle vittime di tutti i genocidi.

Sempre il 20 Giugno, alle ore 17.30 nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, l’incontro Le donne del Risorgimento perugino, con Claudia Minciotti Tsoukas e a seguire la presentazione del calendario civile perugino, con Primo Tenca, Roberta Perfetti, Mario Tosti. A chiudere, alle ore 21.00 nella Sala dei Notari, il concerto Carmina Burana, con i Cantori di Perugia, Corale P. Valleceppi, Gruppo polifonico "Corradini" di Arezzo. Direttore Vladimiro Vagnetti (ingresso euro 10,00).

La Galleria Nazionale dell’Umbria ospiterà, invece, l’appuntamento dal titolo La città e la storia. Rivolte e trasformazioni urbane a Perugia dal medioevo all’Unità d’Italia, ad ingresso gratuito e visita guidate a partire dalle 17,30 (Info: Tel. 075.58668436; gallerianazionale@beniculturali.it).

Alla stessa ora, alla Biblioteca Urbani di Via Pennacchi 19, la presentazione del libro La vita tragicomica di Gabriele Giuliani (Info: 075.577.2963).

Ecco il fitto programma di iniziative commemorative del 20 Giugno 1859 a Perugia, in paricolare presso il Borgo XX Giugno, alcune di esse si intersecano con il programma della Festa Europea della Musica:

XX GIUGNO FESTA GRANDE 2019

1859 – 1944 dalla Libertà alla Liberazione

a cura di: Società di Mutuo Soccorso, Famiglia Perugina, Società del Bartoccio, Associazione Borgobello, Ass. Realmente, Città del Sole, Numero Zero

Mercoledì 19 Giugno

ore 21.00 | Arena di Borgo Bello

SPETTACOLO DI LIBERA SULLE MAFIE

Giovedì 20 Giugno

ore 17.30 | Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni

LE DONNE NEL RISORGIMENTO PERUGINO

con Claudia Minciotti Tsoukas

ore 18.30 | Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni

PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO CIVILE PERUGINO

con Primo Tenca, Roberta Perfetti, Mario Tosti

ore 21.00 | Palazzo dei Priori, Sala dei Notari:

CONCERTO "CARMINA BURANA"

con i Cantori di Perugia, Corale P. Valleceppi, Gruppo polifonico "Corradini" di Arezzo, direttore Vladimiro Vagnetti | ingresso euro 10,00

Venerdì 21 Giugno

ore 17.00-21.00 | Arena di Borgo Bello

BEAUBORG MUSIQUE

Festa europea della musica di Borgobello

Domenica 23 Giugno

ore 11.00 | via dei Ghezzi

INAUGURAZIONE DEL GIARDINO DI PALAZZO DONINI

ore 12.00 | via Bonfigli 4/6

INAUGURAZIONE DEL CENTRO DIURNO PSICHIATRICO FUORIPORTA

Giovedì 27 Giugno

ore 17.00 | Sala dei Notari, Palazzo dei Priori

LA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO RICORDA SERENA INNAMORATI

a cura di Alba Scaramucci e Mauro Volpi e delle Associazioni

Domenica 30 Giugno

ore 9.00 | via Bonfigli 4/6

CENA DEL XX GIUGNO

Prenotazioni al 075.573.4316 martedì - sabato ore 9 - 13 e 16 - 19,30, lunedì ore 16 - 19,30

ALTRI EVENTI

Mercoledì 19 Giugno

ore 16.00 | Palazzo dei Priori, Sala dei Notari

CONVEGNO | NEL 75° DELLA LIBERAZIONE DI PERUGIA:

L’ARRIVO DEGLI ALLEATI, IL CONTRIBUTO DELLA RESISTENZA 20 GIUGNO 1944

Associazione Italia-Israele di Perugia - ANEI (Associazione Nazionale Ex Internati) Sezione “Leopoldo Teglia” Perugia - ANMIG (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra) - ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) - Fondazione Ranieri di Sorbello - ISUC (Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea) - Società Generale di Mutuo Soccorso - Unione Modellisti Perugini

ore 18.30 | Chiesa di Santa Maria Assunta di Monteluce

RESTAURIAMO MONTELUCE

Presentazione del cantiere di restauro degli affreschi dell’ex Coro delle monache della chiesa di S.Maria Assunta in Monteluce

Associazione culturale Il Bosco Sacro di Monteluce

Giovedì 20 Giugno

ore 17.30 | Palazzo dei Priori, Galleria Nazionale dell’Umbria

ingresso gratuito e visita guidata

"LA CITTÀ E LA STORIA. RIVOLTE E TRASFORMAZIONI URBANE A PERUGIA DAL MEDIOEVO ALL’UNITÀ D’ITALIA"

Info: Tel. 075.58668436; gallerianazionale@beniculturali.it

ore 17.30 | Biblioteca Urbani, Via Pennacchi 19

Presentazione del libro

“LA VITA TRAGICOMICA”

di Gabriele Giuliani

Info: 075.577.2963

Venerdì 21 Giugno

ore 21.00 | Associazione ricreativa-culturale Porta S. Susanna - Via Tornetta 5/7

GARIBALDI E LE CAMICIE ROSSE, IL PACIFISMO E L’INTERVENTISMO A PERUGIA.. FINO A CAPITINI

Relatore: Gian Biagio Furiozzi - Info 347.1332363

Sabato 22 Giugno

ore 15.00 - 23.00 | Palazzo dei Priori, Sala dei Notari

PROIEZIONE DOCUMENTARIO “XX GIUGNO 1859”

realizzato, in occasione del 150° anniversario del XX giugno 1859, dal Centro di Produzione Astravideo di Alessio Goti con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia

ore 18.00 | Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

Inaugurazione Mostra fotografica di Matteo Ferroni

“LUCE IN AFRICA”

Illuminare la vita delle comunità rurali del Mali

VENERDI 21 GIUGNO ALLE ORE 11 ALL’ANFITEATRO DELL’ORTO MEDIEVALE Luce Figura Paesaggio. Capolavori del Seicento in Umbria/CONFERENZA STAMPA DI CHIUSURA

In vista della chiusura della grande mostra dedicata a maestri e capolavori del Seicento umbro, la Fondazione per l'Istruzione Agraria ha indetto la conferenza stampa per venerdì 21 giugno 2019, alle ore 11, nella splendida cornice dell'Anfiteatro dell'Orto Medievale.