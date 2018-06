Chiusura celebrazioni XX Giugno, Pretola in festa con due giorni di eventi

Due giornate capitiniane strepitose, a chiudere le celebrazioni cittadine del XX Giugno. A Pretola, il 23 e 24 giugno, evento “Per Aldo Capitini. La Festa”. Ci si sono impegnati: Società Generale di Mutuo Soccorso Perugia, Associazione Borgobello, Famiglia Perugina, Rete degli Studenti, Anpi Sez. Bonfigli-Tomovic, Anpi Sez. Universitaria, Unione degli Universitari.

Ma l’input è partito da Vanni Capoccia e Cesare Barbanera (Società operaia), dall'Associazione “Per Pretola” e dell'Ecomuseo del Tevere, più due robusti intellettuali come Lanfranco Binni (figlio di Walter, politico e letterato perugino) e la poetessa Anna Maria Farabbi. L’iniziativa si richiama al passaggio del «Colloquio corale»: “Scendiamo nella vita col vestito della festa”, esperienza comunitaria che, anche o proprio per questo, diventa esperienza religiosa: “perché tutto sia di tutti, così come fa la festa”. Una due giorni organizzata pensando all’opportunità di ritrovarsi nel sentimento civile che nasce e si riconosce nel XX Giugno.

Sabato 23 giugno, al Cva di Pretola, si proclama alle 21:00, l’universalità di Aldo Capitini nel messaggio del blues. Storie musicali di cultura e di speranza dal secondo dopoguerra, a cura del gruppo Blues Note. E poi, Canti di montagna, Armonie e tradizioni: Coro “Amici delle montagne Aldo Sisani di Perugia”, diretto da Alessandro Zucchetti, Coro “Armonia e Tradizione”, diretto da Franco Radicchia

Domenica 24 Giugno, alle 9, Camminata lungo il Sentiero delle Lavandaie. Poi, alle 12.00, “Prima che tu sorridi, ti ho sorriso” la Nuova Brigata Pretolana per Aldo Capitini: spettacolo musicale di letture e canzoni contro la guerra con Daniele Crotti e Anna Maria Farabbi, a cura di Ecomuseo del Tevere e delle Società operaie di Mutuo Soccorso di Magione, Mugnano e Perugia. Alle ore 13:30 Pranzo presso il Cva di Pretola (Euro 15,00 prenotazione 3382690532) e a seguire pomeriggio di giochi popolari.