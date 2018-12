Università di Perugia, "Progetti e Progettazione Europea": workshop del Fissuf

Un workshop per conoscere e approfondire le opportunità dell'Europa. Martedì 18 dicembre, dalle 11 alle 16.30 nell'aula tesi di Palazzo Florenzi, è in programma il workshop "Progetti e progettazione europea. Esperienze, aspetti tecnici e opportunità" organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia.

Il programma del workshop comincia alle 11, con i saluti istituzioni del Magnifico Rettore Franco Moriconi, della Direttrice del Fissuf Claudia Mazzeschi, del Delegato per il Settore Programma Horizon 2020 Marcello Guiducci e della Delegata Ricerca Fissuf Giulia Balboni.



Alle 11:30 "Programmi di finanziamento europeo di interesse per l’area umanistica: Aspetti tecnici e amministrativi", coordinato da Annalisa Morganti del Fissuf. Intervengono Piera Pandolfi (Responsabile Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca), Marta Lucaroni (Responsabile Ufficio Progettazione Internazionale), Sonia Trinari (Responsabile Area Relazioni Internazionali), Paola De Rosa (Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale).



Alle ore 13 "Fissuf: Finanziamenti europei conseguiti negli ultimi 5 anni" di Giulia Balboni, delegata ricerca Fissuf.



Alle 14:30 Tavola Rotonda "Esperienze di progettazione europea", coordinata da Giulia Balboni. Intervengono Uliano Conti, Floriana Falcinelli, Claudia Mazzeschi, Annalisa Morganti, Marco Moschini, Rosario Salvato del Fissuf e Alexander Koensler della School of History, Anthropology, Philosophy and Politics, Queen's University di Belfast.

Alle 16 le conclusioni affidate alla direttrice del Fissuf, Claudia Mazzeschi.