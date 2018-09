Cosa fare nel week end: la guida dei migliori dieci eventi da vivere in città

Torna puntuale la nostra rubrica settimanale dedicata agli eventi da vivere in città e dintorni nel fine settimana. In questo secondo week end di settembre abbiamo selezionato i migliori dieci appuntamenti, dalle attività all'aria aperta alla Festa della Cipolla di Cannara con i piatti firmati dallo chef Vissani.

Iniziano a segnare una data: quella di sabato 8 settembre: a Pian di Massiano torna infatti l'appuntamento amatissimo da grandi e piccoli con la manifestazione organizzata da Leonardo Cenci "Avanti Tutta Days. Oltre trenta attività diverse tra cui molte novità come il Gioco del Quidditch, noto come Harry Potter Game, la Grifofitness, che curerà tutta la parte aerobica grazie agli istrutturi del Msp (Movimento Sportivo Popolare Italia), l'Agility ed il Dross Dog dello Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale), un percorso per una gimkana ciclistica del Csi (Centro Sportivo Italiano), la Danza Cinese del Leone (sabato ore 12, domenica dopo le 16:30), lo Street Circo (alle ore 18 della domenica), la street art ed il Wal Experience (rivolto alla terza età). Per la prima volta anche tutte le maggiori società sportive di serie A della città di Perugia. La manifestazione andrà avanti fino a domenica 9 settembre.

Specialità umbre in vetrina grazie alla 38esima edizione della Festa della Cipolla a Cannara, che andrà avanti fino a domenica 9 settembre per poi tornare dall'11 al 16. Come sempre al centro del cartellone la buona cucina e l’ortaggio odoroso protagonista della festa, declinato nei tantissimi piatti proposti dai sei stand della manifestazione, aperti tutte le sere dalle 19.30, ‘El cipollaro’, ‘Il giardino fiorito’, ‘Il rifugio del cacciatore’, ‘La locanda del curato’ e ‘La taverna del castello’, oltre ‘Al Cortile antico’ dove le specialità alla cipolla vedranno la firma dello chef stellato Gianfranco Vissani. Non solo gastronomia di qualità però, perché nei 12 giorni dell’evento ci sarà spazio anche per solidarietà, sport, cultura e spettacoli.

Voglia di teatro? Domenica 9 settembre la stagione di prosa del teatro Morlacchi aprirà al Cucinelli con “Il maestro e Margherita” di Michail Bulgakov, in programma alle ore 20. Grande soddisfazione del direttore dello Stabile Nino Marino per l’andamento delle produzioni: anche questa girerà all’Eliseo, al Piccolo e altrove. Nel cast con Riondino: Francesco Bonomo, Federica Rosellini, Giordano Agrusta, Carolina Balucani, Caterina Fiocchetti (tota nostra), Michele Nani (gradito ritorno), Alessandro Pezzali, Francesco Bolo Rossini (totus noster), Diego Sepe, Oskar Winiarski.