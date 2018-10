Cosa fare nel week end? I nostri consigli sugli eventi da non perdere: feste in discoteca, incontri, concerti e tanto altro

DISCO E FESTE: Seconda settimana di apertura per l'Urban e già riparte uno degli appuntamenti più amati dal pubblico: venerdì 5 ottobre torna 80's VS 90's. Un palco, due consolle, per ripercorrere il meglio ma anche il peggio degli anni '80 e '90. Sabato 6 ottobre primo grande live della stagione: sul palco dell'Urban arriva Mecna.