Cosa fare nel week end? I nostri consigli sugli eventi più interessanti: serate in discoteca, teatro, gli appuntamenti col cibo e tanto altro

Torna come sempre puntuale la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti del week end: suddivisi in categorie troverete quello che fa più al vostro caso.

CIBO E VINO: I Primi d’Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti, sta per tornare. Dal 27 al 30 settembre arriva a Foligno la XX edizione con un programma ricco di ospiti, gusto e novità annunciati oggi, martedì 18 ottobre, al Salone d’Onore di Perugia. Per questa XX edizione – spiega Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria, società organizzatrice del Festival - abbiamo veramente dato il massimo. Abbiamo coinvolto grandissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della gastronomia e dell’attualità e abbiamo fatto crescere ancora di più l’offerta per il pubblico, portando a 18 i Villaggi dei Primi e gli spazi degustativi. Abbiamo anche ampliato l’offerta dei vari mercati e reso gratuite le apprezzatissime Food Experience. Non solo, ho personalmente voluto dedicare questa edizione alle donne, che saranno protagoniste sul palco e negli appuntamenti di A Tavola con le Stelle e che hanno risposto con entusiasmo e disponibilità al nostro invito.

Per i Weekend della Strada del Sagrantino, poi, sabato 29 settembre, alle 18, a Giano dell’Umbria ci sarà una degustazione ‘Montefalco Sagrantino Docg & porchetta’ guidata da sommelier professionista che illustrerà l’abbinamento tra il pregiato vino e la porchetta tipica umbra. Il costo è di 10 euro, la prenotazione obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490. Si rinnova poi l’appuntamento con ‘Sagrantino trek&bike’, domenica 30 settembre dalle 9. L’iniziativa, pensata per consentire al turista di assaporare il territorio in sintonia con la natura accompagnati dalla guida escursionistica e ambientale Cristiano Ceppi di ‘Mtb trekking Valle umbra’, propone un biketour a Montefalco di quasi 20 chilometri della durata di 3 ore e mezza. Sarà un circuito ad anello con partenza da e ritorno alla cantina Benedetti&Grigi e tappa anche alla cantina Bocale. In entrambe le strutture sono previste visita guidata e degustazione dei vini di produzione.