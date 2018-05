Cosa fare nel week end? Concerti, feste in discoteca e sagre: tutti gli eventi da non perdere

Iniziamo la rubrica del week end parlando come sempre inizialmente delle serate di divertimento. Sta per arrivare la bella stagione le serate in discoteca stanno per lasciarci: ecco le ultime serate tutte da ballare.

DISCOTECA: sabato 12 maggio, arriva il party di chiusura della discoteca Vanilla per questa stagione 2018. La stagione, per la discoteca di Perugia, si sta concludendo alla grande con alle spalle ben 36 serate, 29 ospiti d'eccellenza, con 4 sale comunicanti e 2 radio partner.

All'Urban, venerdì 11 maggio ultimo appuntamento della stagione per la festa più amata e imitata del Friday I'm in rock: 80'S vs 90'SUn palco, due consolle, per ripercorrere il meglio ma anche il peggio degli anni 80 e 90.

Sempre all'Urban, sabato 12 maggio party di chiusura per Tangram: on stage ​Space Dimension Controller. Space Dimension Controller è un'entità cosmica che galvanizza le tradizioni della musica dance con la sua estetica cyberpunk.