Cosa fare nel week end? Tutti gli appuntamenti da non perdere

Come ogni week end, arriva la nostra rubrica sugli eventi più importanti a Perugia e dintorni: ecco tutti gli eventi che abbiamo scelto per voi.

CONCERTI: giovedì, 1 marzo 2018, si brinda insieme ad un altro pezzo di storia che 6 anni fa ci ha lasciato: una serata dedicata al grande Lucio Dalla al suo modo unico di cantare e di presentarsi. Sul palco del Rework la Tribute Band "4 Marzo '43". Alla voce Marco Caporicci, corista storico del grande Lucio.

Al Bar Pellas, come ogni giovedì di ogni mese, un nuovo live per gli appassionati di musica, per una serata intima ed acustica: ospiti di questa settimana i Souldò Acoustic Duo, un duo dalle melodie blues anni '30, diramazioni grunge, perlustrazioni nella musica elettronica degli anni '90, contaminazioni folk ed alternative. Sono RadioHead, the Doors, Ben Harper, Robert Johnson, Rolling Stones, B.B. King e tanto altro di buono che la musica ha prodotto. Il tutto proposto in essenza acustica.

La Darsena live Musica questo week end riapre i battenti: una delle realtà più longeve della scena musicale regionale e nazionale si prepara a una nuova, eccezionale stagione: è imminente l’apertura per la Darsena Live Music, storico locale di Castiglione del Lago. Ad aprire il cartellone 2018 sabato 3 marzo (ore 23.30, ingresso gratuito) sono attesi The Cope Street Parade, vivace ensemble australiano.



A Norcia, per la mostra Nero Norcia, in concomitanza con la manifestazione enogastronomica, visitatori e turisti potranno godere del concerto gratuito a scopo benefico che Michele Zarrillo regala alla città di Norcia domenica 4 marzo alle 15 in piazza san Benedetto.

La batterista, Cecilia Sanchietti, in concerto: prima data, venerdì 2 marzo, ore 22.00, al Ricomincio da Tre di Corciano (PG), del tour europeo della batterista e compositrice Cecilia Sanchietti per presentare il nuovo album La terza via - The third side of the coin, uscito a gennaio 2018 per l’etichetta di Chicago BluJazz. Sul palco Cecilia Sanchietti è accompagnata dal pianoforte di Pierpaolo Principato, dal basso elettrico di Marco Siniscalco e dal sax tenore di Nicolas Kummert.

Si apre con un concerto esclusivo del batterista dei Soft Moon il nuovo programma 2018 della rassegna ‘Sacred Noise’, organizzata dal Bar Chupito di Perugia in vari spazi del centro storico del capoluogo: venerdì 2 marzo (ore 21.45, ingresso 7 euro) Matteo Vallicelli arriverà al teatro Franco Bicini (via del Cortone 35, Perugia) in data unica italiana per presentare il suo esordio solista ‘Primo’.



DISCOTECHE: L'Urban propone diverse serate per il week end, Venerdì 2 marzo secondo appuntamento con il nuovo format del Friday I' in rock: Get Down: il party di Black Music tutto da ballare! Dal soul all'hip hop, dalla disco all'r'n'b passando per funk, edit e molto altro! Sabato 3 marzo torna Tangram con il live di Khidja. Florentin Tudor e Andrei Rusu hanno trovato il nome "Khidja" inciampando su un vecchio disco del leggendario gruppo Mandrill, che includeva una traccia con lo stesso nome; ascoltandola ci si trova a intraprendere un'avventura in cui i generi si intrecciano, il latin incontra il prog e il funk incontra il jazz.

Al Cantiere21, un ospite eccezionale: Sabato 3 marzo, Cantiere 21 e Barberini Sound presentano Ilario Alicante: deejay e produttore dai numerosi successi nel mondo della musica elettonica mondiale.

Al Vanilla, sabato 3 marzo, una serata piena di colori e divertimento torna al Vanilla: un party imperdibile in collaborazione con Radio 105. Parliamo della serata targata "Mamacita" che vedrà protagonisti due tipi differenti di deejay: ROC Stars e LatinLovers.

TEATRI: la rassegna di teatro contemporaneo 2017/18 a cura di ZoeTeatro e Zut, ‘Re: act’, è arrivata dopo una lunga e suggestiva stagione al suo ultimo spettacolo. Allo Zut di Foligno per il gran finale, sabato 3 marzo (ore 21.15, biglietto intero 10 euro e ridotto 7 euro) è atteso Gianni ispirato alla voce di Gianni Pampanini, di e con Caroline Baglioni.

Si apre, invece, la stagione teatrale ZenithLive con uno spettacolo che parla al cuore: TERRA DI ROSA - vite di Rosa Balistreri.

Lo spettacolo racconta la storia di Rosa Balistreri, cantante folk siciliana che negli anni ‘70 è stata tra i grandi protagonisti della riscoperta della canzone popolare.

Domenica 4 marzo 2018, alle 17.15 al Teatro di Figura di Perugia, si terrà uno spettacolo consigliato ai bambini fascia 4-8 anni, che vedrà in scena una delle più celebri fiabe anglosassoni.

SAGRE: Norcia è pronta per il secondo weekend dedicato a Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici della Valnerina. Oltre cento gli stand, allestiti allo stadio comunale Europa, che riapriranno da venerdì 2 a domenica 4 marzo proponendo il gustoso paniere di prodotti locali, di cui il tartufo è protagonista insieme alle norcinerie, ma anche tipicità di altre regioni italiane. Un fine settimana, in cui si attende un rialzo delle temperature, all’insegna anche di musica e intrattenimento. In concomitanza con la manifestazione enogastronomica, visitatori e turisti potranno godere del concerto gratuito a scopo benefico che Michele Zarrillo regala alla città di Norcia domenica 4 marzo alle 15 in piazza san Benedetto. Sabato 3, invece, spazio ai giovani a cui si deve l’evento ‘Nero il party’ in programma dalle 23.30 nella tensostruttura dello stadio. Una festa che per il terzo anno i ragazzi ripropongono e organizzano in maniera autonoma, un modo per ritrovarsi, ma anche per esorcizzare la paura del momento e guardare avanti con fiducia.