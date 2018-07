Cosa fare nel week end? Feste, concerti, sagre e tanto altro. Tutti gli appuntamenti da non perdere

Puntuale come sempre torna la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti di questo fine settimana, come sempre suddivisi in categorie potrete trovare quello che fa al caso vostro.

CONCERTI: Per la data umbra del tour di Ermal Meta “Non abbiamo armi” è stata scelta la meravigliosa cornice di Todi; il concerto si terrà il 27 Luglio 2018 alle ore 21:00 in Piazza del Popolo, per la felicità dei “I lupi di Ermal”, il suo attivissimo fan club.

Prosegue la rassegna "Acoustic Island" che propone, all' Impact 0 Beach bar dell' Isola Polvese, una serie di romantici concerti acustici al tramonto. Sabato 28 luglio, dalle 19:30 in poi, si esibiranno le Violet Ghost e La Madonna di Mezzastrada (in versione disidratata). Il progetto Violet Ghost nasce all'inizio del 2017 dall'incontro di Elisabetta Caprini (all'attivo un album con il nome di Beth and the Volunteers) e Lucia Mariani (tastiera degli Inbetweeners).

Domenica 29 Luglio a Castiglione Del Lago (PG), il trio umbro dei Bartender si esibirà dal vivo in concerto in occasione del Trasimeno Blues Festival edizione 2018.

Un appuntamento da non perdere, a partire dalle ore 20:00, presso il “SeidiVino Landscape Restaurant”, in Via Belvedere.

Prosegue il cartellone di Musica per i borghi, il festival di musica etno-popolare che scalderà le serate estive di Marsciano fino a domenica 29 luglio. Dalla musica internazionale ai nuovi talenti con la serata, sempre a Marsciano, venerdì 27 luglio, ‘Stasera suono io’, uno “spazio musicale – spiegano gli organizzatori – riservato a band e cantautori emergenti della regione” con lo scopo di offrire loro “l’opportunità di esibirsi in una location importante in modo da favorire stimoli ed emozioni nel praticare la musica live”. L’attesa, poi, è tutta per sabato 28 luglio quando Musica per i borghi ospiterà il concerto in omaggio a Pino Daniele ideato, diretto e arrangiato dal maestro Peppe Vessicchio che sarà sul palco con la sua orchestra composta da 35 elementi, ma anche con Mario Biondi, Tullio De Piscopo e Gigi Finizio. I concerti, a ingresso gratuito, tutti in piazza Karl Marx, iniziano alle 21.30.

Si avvia verso la conclusione la settima edizione del Narnia Festival che ha ancora in programma una serie di appuntamenti fino a domenica 29 luglio tra Narni e Acquasparta dopo aver toccato anche le città di Terni, Amelia, Orvieto e San Gemini. Il festival torna alla musica classica omaggiando un altro compositore italiano dopo Vivaldi e Rossini, Giuseppe Verdi con un’originale rappresentazione de La Traviata, venerdì 27 e sabato 28 luglio alle 21 al teatro comunale Giuseppe Manini di Narni.

Trasimeno Blues Festival: un emozionante viaggio musicale nel cuore verde d’Italia che coinvolgerà 4 comuni del comprensorio lacustre in provincia di Perugia (Castiglione del Lago, Panicale, Passignano e Tuoro): 12 palcoscenici diversi ospiteranno 19 concerti per esplorare tutte le sfumature della Black Music, dalle radici del Blues alle avanguardie musicali più innovative; dal Blues acustico a quello elettrico, dal Desert Blues al Rock, al Soul e al Funk, dallo Swing al Jazz, al Country e al Folk, dall’ Afro-Beat al Reggae e al Nu-Soul.

Torna, anche, il festival ‘Festival Federico Cesi musica urbis’, dal 27 luglio al 2 settembre. L’evento internazionale dedicato alla musica classica è organizzato dall’associazione culturale musicale Fabrica Harmonica tra Trevi, Spello, Acquasparta, Todi, Foligno e Massa Martana e vede la direzione artistica di Annalisa Pellegrini e quella didattica di Stefano Palamidessi.

Seconda edizione di “Suoni Controvento”, festival estivo di arti performative promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, pronta a prendere il via dal 26 al 29 luglio nei luoghi del Monte Cucco, tra Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro.