Cosa fare in città nel weekend? Tutti gli appuntamenti da non perdere

Torna la nostra rubrica settimanale con tutti gli eventi da fare in città. Si parte a suon di musica con il party più amato dai perugini: il Friday i'm in rock: 80's VS 90's, all'Urban Club. Sabato 20 gennaio torna sembra all'Urban Tangram. conPopulous (live).

Liberamente ispirato al romanzo di Lewis Carroll “Alice in Wonderland” arriva sul palco del teatro Lyrick di Assisi, nell'ambito della stagione Concentrato di emozioni, il prossimo 20 gennaio alle ore 20 Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, spettacolo per bambini e famiglie, con la regia di Chiara Noschese.

Sagre - Buongustai aprite cuore e "ganasse". Anche quest'anno il Rione La Mora è pronto a portare alla ribalta la tradizione decennale del Porci Sacra Fames, questa volta eccezionalmente presso i locali del Rione Ammanniti. Quindi Sabato 20 gennaio tutti sull'attenti e pronti a godere del tradizionale evento moraiolo, Il Porci Sacra Fames. Festa a Valfabbrica sabato 20 e domenica 21 gennaio con la rinnovata ‘Fiera storica di san Sebastiano’. L’evento, patrocinato dal Comune in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta, è organizzato dall’associazione FareFacendo e dopo uno stop durato diversi anni è pronto a fare un salto di qualità. La fiera, infatti, legata a doppio filo a tradizione e rinnovamento, da un lato vuole rafforzare la sua connotazione religiosa di celebrazione del santo patrono dall’altro vuole proporsi come attrattiva turistico-culturale, per la riscoperta di territori al centro di importanti cambiamenti, nella quale si fanno largo prodotti tipici, curiosità e artigianato locale.

Teatro - Questo sabato al Teatro Morlacchi di Perugia è di scena il FAMILY CONCERT «I RAGAZZI DELLA VIA PAL», spettacolo musicale per attori, coro di voci bianche ed ensemble. Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione Perugia Musica Classica, è ispirato alla letteratura per ragazzi, ed è tratto dal capolavoro di Molnár «I Ragazzi della Via Pal», un romanzo intenso e pieno di sentimenti contrastanti, una guerra tra bande di ragazzi che lotta per la conquista di uno spazio di gioco, tra amicizia, lotte e solidarietà. Grazie alla regia di Francesco «Bolo» Rossini e alla musica originale di Filippo Illic Fanò questo grande classico apparirà in una nuova e affascinante luce. Andrea Zorzi detto “Zorro” (il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco) sale per la prima volta sul palcoscenico e, grazie alla penna e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande avventura. Attorno a lui, la verve esplosiva dell’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo autentico mito dello sport italiano.

Ragazzi - Al centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano arrivano le Tea sisters per un pomeriggio di animazione dedicato ai più piccoli. Le simpatiche topine, ‘più che amiche sorelle’ protagoniste della serie di libri targati Tea Stilton, domenica 21 gennaio alle 16, saranno al centro di una serie di attività in galleria. Colette, Nicky, Pamela, Paulina e Violet faranno di certo divertire i bambini a cui è anche dedicata un’area trucco e acconciature e un corner per la lettura animata delle storie dedicate alle cinque amiche investigatrici e alle loro avventure.