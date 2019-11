Frantoi Aperti, ancora profumo di olio nuovo ad Assisi, Magione e Spello

È alle porte il quarto fine settimana di Frantoi Aperti in Umbria. Da Venerdì 15 a domenica 17 novembre . ci saranno iniziative ad Assisi con “UNTO – Nei castelli del territorio” (16 e 17 novembre), a Magione con “Olivagando” (16 e 17 novembre) e a Spello con “l’Oro di Spello. 58° Festa dell’olivo e della bruschetta (15-17 novembre).

Due le tappe del “Brunch Tour” (dalle ore 12.30 su prenotazione) in programma: sabato 16 novembre a Spello dove ad aprire le porte sarà l’Abbazia di San Girolamo parte dell’omonimo complesso, che si trova poco fuori le mura del borgo, lungo la strada che conduce a Collepino ai piedi del Monte Subasio. Il Brunch sarà accompagnato dalla musica contemporanea dei Decostruttori Post – Modernisti. Le Celle del Complesso di San Girolamo ospiteranno anche la quinta edizione di #CHIAVEUMBRA19_ Ingannevole come il vento. Arte Paesaggio Immagine, mostra diffusa d’arte contemporanea, con opere dell’artista Fabio Giorgio Alberti (visitabile dal 15 al 17 novembre ore 12 - 17).

Domenica 17 novembre il brunch si terrà a Magione, nel borgo di Monte del Lago, un luogo unico, a picco sul lago Trasimeno, dove ad aprire le porte sarà la Fattoria Frantoio Luca Palombaro. Il frantoio ospiterà anche le opere dell’artista Yonel Hidalgo Perez in occasione di #CHIAVEUMBRA19 (visitabile il 16 e il 17 novembre ore 12 - 17). Durante i brunch sarà possibile partecipare alla degustazione guidata di olio extravergine d'oliva e alle visite guidate di entrambe i luoghi, a cura delle guide turistiche dell’Associazione “Le Vie dell’Arte”.

Ad Assisi in occasione di “UNTO – Nei castelli del Territorio” sabato 16 novembre si terrà la “Passeggiata di piacere” con partenza alle ore 11 che percorrerà il lungo Fiume Chiascio da Petrignano di Assisi per arrivare alla Torre trecentesca di Torchiagina in cui ci sarà la visita guidata e la possibilità di pranzo con prodotti tipici (Info e prenotazioni: 339 6158624). Domenica 17 novembre, invece, si terrà la “Passeggiata di piacere” nei luoghi francescani e nelle aziende del territorio, con ritrovo alle ore 8 a Rivotorto per la colazione tipica a base di prodotti tipici locali, a seguire ci sarà la visita guidata del Sacro Tugurio e l’Antico lebbrosario della Maddalena per poi proseguire verso un Molino dell’olio specializzato in molitura a freddo per un aperitivo con bruschetta all’olio umbro e arrivo a Capodacqua dove sarà possibile fare il “Pranzo di San Martino (Info e prenotazioni: 339 2957163 – 339 6100731).

A Magione sabato 16 e domenica 17 entrerà nel vivo “Olivagando” e il centro storico del borgo si animerà di appuntamenti con “Itinerari di degustazione di olio extravergine di oliva e di prodotti tipici”, sia sabato che domenica ore 16.30 – 20, laboratori per bambini sull’olio in lingua inglese, laboratori di cucito creativo, laboratori artistici con i colori a olio, presentazioni di libri, concerti, mostre fotografiche e di artigianato. In programma poi per domenica 17 novembre trekking tra gli ulivi, passeggiate a cavallo, da segnalare le tante iniziative per bambini.

Spello, già da venerdì 15 novembre si animerà con “l’Oro di Spello. 58° Festa dell’olivo e della bruschetta” previste infatti nel pomeriggio dalle ore 15 in poi una serie di degustazioni di olio extravergine di oliva guidate da esperti assaggiatori.

Da segnalare per la giornata di sabato 16 novembre alle ore 9, il convegno dal titolo “Il Linguaggio del cibo, della cucina, e della critica gastronomica: dal giornale al libro, dalla televisione al mondo del Web” che dà la possibilità ai giornalisti di crediti di formazione continua.

Durante la giornata di domenica 17 novembre in Piazza sarà possibile visitare il Mercato dell’olio e dei prodotti tipici, il Mercato dell’Artigianato e Hobbistica, alle ore 9 partirà il Trekking nei sentieri della Fascia Olivata. , ma soprattutto la domenica sarà la giornata di sarà dedicata alla Festa della Benfinita con la caratteristica Sfilata dei carri abbelliti dalle frasche.