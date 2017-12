Un fine settimana ricco di appuntamenti: ecco cosa fare nel weekend del Capodanno

Quest'anno capodanno cade di domenica, rendendo il weekend ancora più allentante e ricco di cose da fare. Ma la nostra Umbria non sarà solo piena di feste in piazze. Mercatini, presepi e appuntamenti in ogni dove per un finesettimana ancora in clima natalizio prima che arrivi l'epifania che ogni festa si porta via. A Passignano sul Trasimeno torna il presepe vivente quello della Stella riproposto anche quest’anno dalla Proloco. Risalendo il castello di Passignano fino ad arrivare alla Rocca sulla cui cima è posta la stella cometa che dà il nome al presepe, si potranno ammirare scene di vita e ambientazioni suggestive. Le iniziative del Natale Nursino entrano nel vivo. Diversi gli appuntamenti in programma messi insieme da Pro Loco di Norcia e Comune per queste festività, rivolti a grandi e piccoli. Venerdì 29 il Coro San Benedetto ‘Città di Norcia’ insieme al coro parrocchiale eseguiranno un concerto di canti natalizi alle ore 18 presso il complesso parrocchiale della Madonna delle Grazie. A Montefalco la novità assoluta di “C’era una volta…a Natale”, la rassegna natalizia organizzata dall’amministrazione comunale con tante iniziative dedicate alle famiglie, ai bambini ed ai turisti che vede il coinvolgimento delle associazioni e delle attività commerciali.

Fiere - Tutto pronto a Bevagna per la “Festa della Nocciola”. Dopo il successo dell’anteprima di novembre, dal 28 al 31 dicembre e il 6 gennaio nel suggestivo borgo medioevale tornano protagoniste le nocciole di qualità. La manifestazione nasce sia per valorizzare Bevagna, che questo suo prodotto tipico dal sapore dolce e gustoso, diverso dalle nocciole delle altre regioni. L’evento, unico in Umbria, in piena atmosfera natalizia, porterà lungo le vie del centro storico caratteristici banchi abbelliti dai prodotti tipici del territorio.

Concerti - Appuntamento con la musica di qualità a Gualdo Tadino giovedì 28 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Talia con il concerto della Trasimeno Big Band. Un’iniziativa di alto livello, ad ingresso gratuito, promossa da Comune di Gualdo Tadino, Polo Museale città di Gualdo Tadino, Comitato Eventi per il Centro, che arricchisce il ricco programma di eventi natalizi in programma a Gualdo Tadino. Un’occasione unica per assistere dal vivo alla band diretta dal maestro Emanuele Ragni e composta da 18 elementi. La Trasimeno Big Band propone un vasto repertorio di circa due ore di concerto, durante le quali verranno omaggiati i più grandi compositori, come John La Barbera, Irving Berlin, Harbie Hancock, Henry Mancini, e verranno interpretati brani immortali, tra i quali Cheek to Cheek, Stardust, In The Mood, Autumn Leaves. Si terrà mercoledì 3 gennaio, alle ore 21, al Teatro Morlacchi, il concerto per il Nuovo Anno dal titolo: “Vienna...! Vienna...!” a cura dell’Orchestra Sinfonica Nazionale del Kazakhstan di Pavlodar. Direttore - Salvatore Silivestro, musiche di Rossini, Verdi, Čajkovskij, Léhar, Chapì, Famiglia Strauss. Ingresso a pagamento.