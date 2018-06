Cosa fare nel week end? Gli appuntamenti con il cibo, le serate, gli incontri più interessanti e tanto altro

Non manca mai la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti dove poter andare nel fine settimana:



SAGRE: si scaldano i motori a Vallo di Nera per la sedicesima edizione di "Fior di Cacio", la mostra mercato delle produzioni casearie di qualità. L'appuntamento, ospitato in quello che è uno dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione del touring club italiano e membro dell'associazione nazionale Città del tartufo, è per il 9 e 10 giugno 2018.

A San Fortunato della Collina, anche quest'anno, torna la Sagra del Piccione in Carrozza: l'appuntamento è fissato da venerdì 6 giugno a domenica 10 giugno. Momento di grande convivialità per la piccola comunità di San Fortunato, legato alla tradizione popolare e al folklore di Perugia, un'occasione per valorizzare la buona tradizione enogastronomica umbra.