Che cosa fare nel week end? L'imperdibile festival "L'Umbria che spacca" in città, le sagre e tanti altri appuntamenti

Torna come sempre la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti per il fine settimana.

MERCATINI: L’attesa è finita a Castiglione del Lago. Un appuntamento dedicato a tutti quelli che amano lo shopping domenica 8 luglio, proprio in tempo per le nuove collezioni primavera/estate arriva per la prima volta, a grandissima richiesta a Castiglione l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi". In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, tutto il meglio del Made in Italy artigianale, niente cineserie di scarso pregio ed imitazioni ma solo qualità garantita al prezzo migliore.