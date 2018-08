Cosa fare nel week end? Gli appuntamenti con lo sport, con la musica, con il cibo e tanto altro. Ecco gli eventi da non perdere

Torna puntuale come sempre la rubrica di Perugia Today, sugli eventi più interessanti in città e dintorni, da non perdere assolutamente.

SPORT E INAUGURAZIONI: Una giornata di sport, eventi, musica, arte, gastronomia e solidarietà aperta a tutta la città. Per festeggiare insieme l'inaugurazione ufficiale del Barton Park e i 30 anni di attività del Gruppo Barton. È il Barton Park Day, in programma per il 2 settembre nella nuova area verde realizzato a Pian di Massiano: un parco immaginato per essere una novità per Perugia, che fonde il rispetto per l'ambiente all'evoluzione tecnologica, uno spazio votato all'ecosostenibilità e alla qualità della vita.

Sarà un parterre di tutto rispetto quello che venerdì 31 agosto inaugurerà a Città di Castello la seconda parte di Cultura in Goal 2018. Il progetto promosso da Group Tevere Servizi, infatti, dà il via alla fase #TheEvents riunendo al salone dei Fasti di palazzo Vitelli a Sant’Egidio, a partire dalle 17.30, grandi personalità del mondo dello sport e della cultura come Arrigo Sacchi, la pluripremiata giornalista sportiva e scrittrice Emanuela Audisio, l’ex calciatore e opinionista tv Massimo Paganin, il presidente dell’Istituto per il credito sportivo Andrea Abodi e, in videoconferenza da Bruxelles, il professore PierLuigi Sacco che nel 2017 usò queste parole per descrivere l’esperienza culturale in atto a Città di Castello: “Rivitalizzazione culturale, rapporto con il territorio, rigenerazione urbana, una visione di futuro che sappia andare oltre gli schemi mentali e le formule classiche, non soltanto attrarre ma anche coinvolgere”.