Cosa fare nel week end? I nostri consigli sugli appuntamenti più interessanti: cibo, mostre, concerti, teatro e tanto altro

Settembre sta per finire ma non finiscono gli appuntamenti con il cibo e le sagre in città: ecco la rubrica di Perugia Today che fa per voi una selezione dei migliori eventi da non perdere.

SAGRE: Un festival dedicato a uno dei piatti più famosi e amati in tutto il mondo: la pizza. Cornice dell'evento - organizzato da Level Up Events - sarà Pian di Massiano, piazzale Umbria Jazz e la kermesse prenderà il via stasera, giovedì 20 settembre fino a domenica 23. Classica "Margherita", con funghi e salsiccia, insomma.. dalle mille varianti, sarà la regina indiscussa di una quattro giorni da leccarsi i baffi.

Torna la festa con il meglio delle Sagre umbre. Da venerdì 14 a domenica 16 e dal 21 al 23 settembre a San Sisto va in scena l'appuntamento seguito ormai da oltre 30 anni dagli amanti della buona cucina umbra: la Rassegna delle Sagre, organizzata dalla locale proloco e che come ogni anno chiude la stagione estiva delle sagre, proponendo i sapori e i migliori piatti della nostra tradizione culinaria.