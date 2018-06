Cosa fare nel week end? Le sagre, gli appuntamenti con il cibo, con lo sport e tanto altro

Torna come ogni fine settimana la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti del fine settimana. Suddivisi per categorie, potrete trovare quello che fa al caso vostro.

CIBO E VINO: “Happy summer” è lo slogan 2018 di “Cantine in centro”, la rassegna interamente dedicata ai vini made in Umbria organizzata dall’associazione culturale Collega_menti, che sceglie la vigilia dell’estate per tornare ad animare il cuore di Perugia. Oltre all’anticipo a giugno, nel weekend dal 15 al 17, questa quarta edizione proporrà altre interessanti novità legate all’orario, al comfort e alla solidarietà, con qualche new entry e qualche gradito ritorno anche nel panorama delle cantine locali presenti.

Tre appuntamenti con una delle combinazioni alimentari più antiche della tradizione contadina umbra con la manifestazione “Pane e Olio” che si terrà a Montecolognola di Magione il 16, 22 e 23 giugno. Incontri con esperti, dibattiti, passeggiate e, naturalmente, degustazioni delle tipiche bruschette costituiscono il programma che si apre sabato 16 giugno, alle 16, con la “Camminata dei Mulini” guidata dallo storico Sandro Tiberini.

Si rinnova l’appuntamento con I weekend della Strada del Sagrantino, domenica 17 giugno al B&B Le Maraschine di Castel Ritaldi. La terza data in programma, dall’intrigante titolo ‘C.R.L. Corto lento rigenerante’, è un invito rivolto ai winelovers a ritrovarsi in piazza Don Pietro Bomilli, alle 9.30, per una passeggiata ecologica seguita dalla degustazione di vini e prodotti tipici del territorio al B&B Maraschine.