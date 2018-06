Cosa fare nel week end? Gli appuntamenti con il cibo, le mostre, i mercatini più interessanti e tanto altro

Torna puntuale come sempre la rubrica di Perugia Today per aiutarvi a scegliere cosa poter fare nel week end:

CONCERTI: Inna Cantina Sound, da Roma a Perugia per presentare il nuovo disco, "A piedi nudi". Appuntamento al Marla, in pieno centro storico di Perugia, con la Blaze Up Family, sabato 2 giugno dalle 21.45.

Torna "SHAKE the LAKE" la seconda edizione del summer metal fest nato per scuotere la calma placida del lago Trasimeno. Il Circolo SUPERNOVA (ex Due Lune, ex Kickapoo, ex Moonshine) ed il loro storico palco all'aperto ospiteranno questa fucilata in faccia di evento: sul palco ben 5 gruppi che spazieranno a tutto tondo tra heavy metal, death, nu metal, thrash, stoner and more!