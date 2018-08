Cosa fare nel week end? Feste, concerti, sagre e tanto altro. Tutti gli eventi da non perdere

Torna puntuale come sempre la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti del week end:

CONCERTI: Freme l’attesa per Cambio Festival, in scena da martedì 31 luglio a domenica 5 agosto, con una formula itinerante che abbraccia i diversi Castelli del territorio Assisano. Oltre alla consueta cornice del Castello medievale di Palazzo di Assisi, altre quattro meraviglie del territorio saranno le location d’eccezione della 19a edizione: il Castello di Beviglie, il Castello di Petrata, il Castello di San Gregorio e il Castello di Sterpeto. Ricchissima la proposta musicale: un programma ambizioso che spazia dalla musica Pop, alla musica Classica (per la prima volta a Cambio Festival), con contaminazioni Jazz, note dal Sud America, variazioni Elettroniche e di World Music. Un viaggio alla scoperta di luoghi di rara bellezza in un magico incontro tra musica, cinema, esposizioni d’arte e un’architettura dal fascino millenario.

Una location d’eccezione è pronta per accogliere la prima data di Umbrò Summer Fest, rassegna di concerti estivi targata Umbrò - Arci Perugia, con il patrocinio di Umbria Jazz. Nell'incantevole e inedito scenario della Rocca di Isola Polvese, gli Avion Travel toccheranno l’Umbria con una data del tour di presentazione del loro ultimo disco ‘Privé’, per l’unica tappa nella regione (ore 21.30, 15 euro + prevendita).

Torna il Festival “Esplorazioni Sonore” nel borgo di Valfabbrica, giunto alla sua seconda edizione, un appuntamento diventato punto di riferimento del jazz della nostra regione. Fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che ha sempre creduto e sostenuto l’ampiezza propositiva dell’offerta artistica e culturale presentata dal Festival, la direzione artistica sarà affidata come nella prima edizione al Maestro Alessandro Deledda. Una riconferma dati i successi di pubblico ottenuti lo scorso anno i quali hanno contribuito alla crescita ed evoluzione della manifestazione. Dopo l’anteprima del 17 giugno scorso a cura dei musicisti della Scuola di Musica “Piano Solo”, la kermesse musicale entra nel vivo dal 3 al 5 agosto.

4 agosto: si aprono le danze per la sesta edizione di Assisi Suono Sacro, il festival che va ad indagare l’ancestrale rapporto fra musica e spiritualità e che inonderà la piccola cittadina umbra di Assisi per un mese denso di concerti e di corsi estivi che metteranno a confronto progetti artistici consolidati con l’energia musicale dei giovani talenti. Apertura, quindi, sabato 4 agosto presso il Bosco di San Francesco (Via Ponte dei Galli) alle ore 21:00 con un Concerto di El Cimarron Ensemble Duo Danze.

Young Performer Fest è un festival natoE: da pochissimo e si presenterà al pubblico nella sua prima edizione a Collelungo di San Venanzo sabato 4 e domenica 5 agosto in una versione compatta ma comunque piena di novità e sorprese.

Il festival nasce dall’idea di permettere a giovani e talentuosi artisti emergenti di farsi conoscere, una vetrina che possa dare spazio all’arte in tutte le sue forme, e la possibilità di rivalutare uno dei luoghi più belli dell’Umbria: il borgo Collelungo di San Venanzo (TR).