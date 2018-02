Cosa fare nel week end? Dai concerti alle feste in disco: ecco gli eventi da non perdere

Feste in disco, locali, eventi per tutti i gusti. Anche per questo week end abbiamo selezionato per voi una serie di appuntamenti da non mancare. Si inizia con un appuntamento speciale, quello per i futuri sposi proposto dal Centro Commerciale Gherlinda di Ellera di Corciano.

MANIFESTAZIONI Wedding Gherlinda, l’evento dedicato all’organizzazione del matrimonio e rivolto alle coppie di futuri sposi per dare loro idee ed opportunità per la cura dei dettagli della cerimonia. Un intero weekend dedicato al total look del matrimonio in programma al centro di intrattenimento di Ellera di Corciano sabato 3 e domenica 4 febbraio. Entrambe le gallerie del Gherlinda ospiteranno, dunque, sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 15 alle 21, la Wedding zone con operatori specializzati e le loro proposte. Dagli abiti da sposa e sposo agli accessori, dal trucco e acconciature al servizio fotografico, di catering e di wedding planner, dai fiori alle bomboniere, all’intrattenimento fino al viaggio di nozze. Tra i momenti più attesi della manifestazione, domenica alle 17, il défilé di abiti da sposa, sposo e cerimonia per la presentazione delle nuove collezioni.

LOCALI E CONCERTI Dopo gli eventi di Bevagna, Assisi, Foligno e Nocera Umbra degli anni scorsi, ora tocca a Todi ospitare la sessione Winter della quarta edizione del ‘Genesis Day’: una serata dedicata esclusivamente ai Genesis e alla loro straordinaria parabola artistica. Affermatisi all'interno del movimento del “progressive rock”, con milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sono considerati uno dei gruppi più importanti ed innovativi della storia del rock. Sul palco del fantastico ed accogliente Barabba di Todi, sabato 3 febbraio (dalle ore 20 con possibilità anche di cenare) si esibiranno in un'unica formazione inedita i Dusk-eB@nd e i Mad Men Moon.

A Foligno un sabato tutto da vivere in musica per il compleanno del Supersonic Music Club: Si inizia alle 18 al Record Store di via Nazario Sauro con i dischi di Emiliano Pinacoli e il suo djset vinilico, inoltre durante la giornata si potranno fare acquisti con il 10% di sconto su tutti gli articoli in negozio. Poi tutti al Supersonic per i Gazebo Penguins. Ad aprire il concerto dei ragazzi di Correggio saranno i folignati Darsteller, progetto nato qualche anno fa che si presenterà sul palco del Supersonic con la nuova formazione. Il warm up della serata sarà ancora con il djset di Emiliano Pinacoli, mentre l’aftershow toccherà a Elia Sdei. Ciliegina sulla torta: il 2 febbraio la solita grande festa della serata “Venerdì Pesce” che questa volta ci delizierà con uno “Speciale Sanremo” condito dal live dei White Rose e dai djset di sola musica italiana.

All’Urban Club di Perugia, a Sant’Andrea delle Fratte, venerdì sul palco del Friday I'm in rock un gruppo che sta facendo molto parlare di sè: on stage Coma_cose, un duo alternative-rap italiano formato da Fausto Lama e Francesca alias California. Sabato 3 febbraio una serata dedicati agli amanti della musica rock declinata nelle sue maniere più variegate: dall'hard rock-blues degli AC/DC al grunge graffiante dei Nirvana. Due gruppi che hanno segnato la storia della musica riproposti da due band che sapranno far rivivere al pubblico l'epopea di questi due pilastri del rock.

Festone al 110Cafè di Perugia con Villa Ada Posse e Blaze Up per festeggiare il compleanno di Bob Marley (Nine Mile, 6 febbraio 1945 – Miami, 11 maggio 1981). Ancora oggi a 73 anni dalla sua nascita sono tantissime le celebrazioni in suo onore in giro per il mondo, ed è per questo che la Blaze Up Family per omaggiare al meglio il King della reggae Music vi porta direttamente da Roma la leggendaria Villa Ada (Ginko & Raina), la storia del reggae in Italia, attiva dal lontano 1993 accompagnata dalla MadHouse RiddimBand. Prima e dopo dancehall a tutto fuoco con il veteran sound perugino I-Shence e Blaze Up Family aka Mr.Joint & Zionet

SPETTACOLI Per la sezione spettacoli, da non perdere lo show dei Nerocaffè al teatro Lyrick di Assisi, stasera, 21.15, venerdì 2 febbraio. Lo spettacolo ripercorre attraverso monologhi, curiosità e aneddoti, la vita musicale di Renato Carosone e dei più noti cantanti italiani dagli anni Cinquanta ad oggi. Brani intramontabili di Domenico Modugno, Giorgio Gaber, Fred Buscaglione, Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Charles Trenet, Claudio Mattone ed Antonio De Curtis, rendendo il loro repertorio un apprezzato crossover.

GASTRONOMIA Il re della tavola umbra torna protagonista con tre week end all’insegna del gusto aspettando “Nero Norcia”. Si parte sabato 3 e domenica 4 febbraio i tre week end di avvicinamento alla 55° edizione di Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato di Norcia che prenderà il via venerdì 23 febbraio. Tre week end in cui saranno protagonisti gli antichi sapori e i mestieri della tradizione nursina. “Cammina e Gusta” è il filo conduttore che farà da traino all’iniziativa, realizzata dal Comune di Norcia, in collaborazione con la cooperativa Monte Patino. “Questa è una delle novità annunciate che porterà alla nuova edizione di Nero Norcia – dice l’assessore allo sviluppo economico, Giuliano Boccanera – faremo incontrare i nostri prodotti tipici in un percorso naturalistico unico nel suo genere”. Una passeggiata con ‘soste gastronomiche’ durante le quali sarà possibile degustare il meglio dei prodotti tipici della cucina tradizionale, come, salumi e formaggi ma anche le lenticchie e la zuppa della nonna e frittata al tartufo, accompagnati dai vini pregiati e dalle birre prodotte in loco.