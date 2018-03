Cosa fare questo week end: tutti gli eventi da non perdere per Pasqua e Pasquetta

Puntuale come sempre torna anche in questo fine settimana la rubrica del week end: tanti appuntamenti da non perdere per i giorni di Pasqua e Pasquetta. Partiamo a suon di musica, con tutte le serate in discoteca per questo wek end di festa.

DISCOTECA: venerdì 30 marzo Friday I'm in rock presenta una delle ultime nate tra le feste che caratterizzano il venerdì dell' Urban, Spaghettoni, una festa italiana.

Sempre all'Urban, per la domenica di Pasqua, in via del tutto eccezionale, senza pausa tra un appuntamento e l'altro, torna Ralf e il suo Bellaciao! Abbiamo visto salire in consolle domenica scorsa il nostro amato deejay, ma per farci ancora ballare la sera di Pasqua, l'appuntamento torna domenica 1 aprile.

Al Vanilla, sempre domenica 1 aprile, come da tradizione torna la festa di Pasqua. Sarà una serata caratterizzata da coreografie ed animazione ad hoc, selezione musicale elettrizzante, ma soprattutto piena di sorprese.

Al Supersonic di Foligno, un week end ricco di appuntamenti Sem&Stènn da X Factor, il sound dei Led Zeppelin e degli AC/DC e “1Hour”, il party che cambia festa ad ogni ora. Il weekend di Pasqua al Supersonic di Foligno è tutta una sorpresa.

Sempre a Foligno, Dancity torna con un evento unico: sabato 31 marzo 2018 presenta, per la prima volta in Umbria, la leggenda vivente Moodymann. Il grande artista americano si esibirà al Serendipity di Foligno nella Play Room del club, affiancato dai DJ resident Dj Soch e Franco B, mentre nell’altra sala del locale, la Rec Room, suoneranno Giesse e Marco Ragni.