Cosa fare nel week end? Come passare la notte di San Lorenzo, le sagre, i concerti e tanto altro

Torna la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti di questo fine settimana che vede cadere di venerdì il giorno di San Lorenzo.

INCONTRI: Dopo il successo delle anteprime nel fine settimana appena trascorso, Calici di Stelle si rinnova in 18 cantine MTV Umbria e nelle Città del Vino di Torgiano, Montefalco e Castelviscardo nella serata di venerdì 10 agosto. Calici di Stelle”, organizzato dal Comune di Torgiano e dalla Strada dei Vini del Cantico, all’interno dell’iniziativa nazionale promossa dal Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, è uno degli appuntamenti più attesi, nell’estate di Torgiano e di tutta la regione.

Il parco Città della domenica, nel mese di agosto non solo non va in vacanza ma apre anche la sera, il sabato, e propone ogni volta un evento diverso con esperienze sempre nuove. Il primo è ‘Avventure nella notte’, sabato 11 agosto a partire dalle 20. Una serata adatta a tutta la famiglia per scoprire gli animali del parco perugino in notturna e ammirare le stelle da un punto privilegiato, il missile panoramico, alle pendici del monte Pulito.

Il 10 agosto, notte di san Lorenzo, in tanti alzano gli occhi al cielo sperando di vedere una stella cadente, poter esprimere un desiderio e sperare che si avveri. Magari a favore di un congiunto o un conoscente malato affinché questo possa guarire o comunque stare meglio. Per le tante persone che anche in Umbria sono in coma o stato vegetativo si può, però, fare anche qualcosa di più concreto come sostenere l’associazione ‘Mai soli’ che da alcuni anni si occupa dell’assistenza e della cura di uomini e donne caduti purtroppo in questo stato. Venerdì 10 agosto, al ristorante ‘I saracini - Fattoria Luchetti’ di Gaglietole, in via dei Canali, a Collazzone, si terrà una serata di beneficenza e solidarietà, al costo di 20 euro, organizzata dall’associazione stessa e che prevede una cena a buffet accompagnata dall’esibizione dei ballerini di breakdance della Biter Busters Crew.

Dal 3 all’11 agosto 2018 Castiglione del Lago vedrà diversi e importanti eventi coronare la Festa di San Domenico, tutti accompagnati dalla sensibilità, dalla buona volontà e dall’appoggio dei singoli cittadini e delle varie associazioni paesane, a sostegno di un percorso cominciato ormai tanti anni fa.

Terminata la pausa di luglio, l’‘Isola del libro Trasimeno’ è pronta per ripartire con una fitta sequenza di appuntamenti in programma a Passignano sul Trasimeno da sabato 11 a mercoledì 15 agosto. La manifestazione letteraria ideata da Italo Marri riprende il via con la Festa del libro che si svolgerà in questi giorni nei giardini lungolago dove verrà allestita una mostra mercato del libro con una ventina di bancarelle e organizzati laboratori per bambini, spettacoli di cabaret e incontri con autori.

Il Centro Storico di Gualdo Tadino e non solo sabato 11 agosto si animeranno con attività sportive, culturali e giochi rivolti ai più piccoli, grazie all’evento “Bimbi in Festa”, iniziativa promossa dall’Associazione “La Compagnia di Re Artù” e che vede la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

Del delitto, della vittima, degli imputati, da Giulio Andreotti a Claudio Vitalone, dai mafiosi Gaetano Badalamenti, Pippo Calò, Angelo La Barbera all’uomo della banda della Magliana Massimo Carminati, tutti assolti con giudizio definitivo, si parlerà’ l’11 agosto a Massa Martana alle 21,30 con l’intervento di Roberto Vicaretti di RaiNews 24, il 13 agosto alle 18,30 al Corciano Festival con il coordinamento dello scrittore e giornalista Giovanni Dozzini, sempre il 13 agosto , ma alle 21, a Passignano per l’Isola del Libro con la partecipazione del presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Roberto Conticelli, e del politologo Armando Pitassio.