Cosa fare nel week end? L'evento della Notte Romantica nei borghi più belli, gli appuntamenti con il cibo e tanto altro

Torna puntuale la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti per questo week end: una selezione tutta per voi con i migliori appuntamenti da non perdere per questo fine settimana.

CIBO E VINO: Sabato 23 giugno 2018 sarà la notte rosa del Lago Trasimeno. Il Consorzio Tutela Vini Trasimeno presenta la prima edizione di Trasimeno Rosé Festival, una serata interamente dedicata ai vini rosati del territorio umbro, in occasione della Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia. L’appuntamento è in oltre trenta ristoranti dell’area che circonda il Lago Trasimeno, a pochi chilometri da Perugia.

Drink With ricomincia da tre. Terzo anno per la rassegna eno-musicale diventata un appuntamento imperdibile dell’estate umbra in musica e tre eventi in calendario per questa stagione 2018. Ad esibirsi, domenica 24 giugno, sarà il Marco Apicella Trio, formazione che combina jazz moderno e tradizionale con composizioni e arrangiamenti che passano da pezzi energici e ritmati a ballate introspettive. Un trio capace di toccare un’ampia gamma di sonorità attraverso la sua dinamicità e freschezza.

Il Weekend della Strada del Sagrantino mette al centro ancora una volta il vino e le altre eccellenze del territorio. Sabato 23 giugno sarà protagonista la cantina Perticaia, in località Casale di Montefalco, dove ad attendere i winelovers, alle 18, ci sarà una passeggiata tra i vigneti seguita da un aperitivo in cantina con i vini dell’azienda abbinati a sfiziosità locali.

Nove giorni di musica, prodotti tipici e il piatto forte della festa: gli gnocchi. E' partita venerdì 15 giugno, la 27esima edizione della Sagra degli Gnocchi a Casenuove, Perugia. Una tradizione che da quasi trent'anni si rinnova grazie al costante impegno degli organizzatori. Dal 15 fino al 24 giugno, alla Polisportiva di Casenuove, si potrà gustare questo delizioso piatto tipico in tutte le salse: dal classico sugo d'oca al taleggio, dal condimento speck e zucchine alla crema di scampi.

Tre appuntamenti con una delle combinazioni alimentari più antiche della tradizione contadina umbra con la manifestazione “Pane e Olio” che si terrà a Montecolognola di Magione il 16, 22 e 23 giugno. Incontri con esperti, dibattiti, passeggiate e, naturalmente, degustazioni delle tipiche bruschette costituiscono il programma che si apre sabato 16 giugno, alle 16, con la “Camminata dei Mulini” guidata dallo storico Sandro Tiberini.

Concerti jazz, degustazione di vini, prodotti del territorio: quest'estate torna per il terzo anno DRINK WITH - Musica a piccoli sorsi, il format itinerante che sposa la grande musica live con la migliore enogastronomia dell'Umbria. Tre eventi in altrettante cantine ricche di fascino: la Cantina Arnaldo Caprai (Montefalco), la Cantina Di Filippo (Cannara) e la Cantina Le Cimate (Montefalco).