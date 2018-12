Cosa fare nel week end? Le serata in discoteca, gli incontri più interessanti, le festività che continuano e tanto altro

Torna la rubrica di Perugia Today sugli eventi del fine settimana da non perdere:

DISCO E FESTE: All'Urban il party di Black Music tutto da ballare: torna Get Down, the Party! Eventi a Perugia. Venerdì 28 dicembre torna uno dei più recenti successi del Friday I'm in rock: Get Down, the Party! Il party di Black Music tutto da ballare! Sessant'anni di musica in una notte, dal soul all' hip hop, dalla disco all' r'n'b passando per funk, edit e molto altro!

Sabato 29 dicembre torna Tangram: on stage Feel Fly. Feel Fly è l'alter ego di Daniele Tomassini: DJ e produttore, compositore di colonne sonore, sonorizzazioni e membro di molteplici progetti live ed ibridi. Attivo organizzatore di eventi musicali e culturali e co_fondatore del party a cadenza mensile “Afro Templum”; da qualche anno è nel collettivo dei party “Tangram” e “Numbers”, realtà che lo hanno portato a condividere la consolle con importanti artisti nazionali ed internazionali.