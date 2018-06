Cosa fare nel week end? Le sagre, i concerti, gli incontri più interessanti e tanto altro

Torna come ogni fine settimana la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti per questo fine settimana.

INAUGURAZIONI: Un nuovo complesso di chirurgia tricologica ed estetica dotato di attrezzature tecnologiche di ultima generazione nei suoi 700 metri quadrati che ospitano un’ampia sala di ricevimento pazienti e otto ambienti tra ambulatori, sale operatorie e sale di formazione per medici e chirurghi specializzati in questo settore. È la nuova struttura che l’Istituto Helvetico Sanders si appresta a inaugurare sabato 30 giugno a Corciano. L’appuntamento è alle 18 in via delle Rose 38.