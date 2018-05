Cosa fare nel week end? Gli appuntamenti con il cibo, con lo sport, gli incontri più interessanti e tanto altro

Torna puntuale come sempre la rubrica di Perugia Today per aiutarvi a scegliere cosa poter fare nel week end:

CIBO E VINO: torna, nell’ultimo fine settimana di maggio, l’appuntamento con Cantine Aperte che, quest’anno, celebra il 2018 come anno del cibo e del vino nel mondo, indetto dal Ministero delle Politiche Agricole Agricole e Forestali.

A tal proposito, Cantine Aperte anche a Roccafiore, la casa vinicola sulle colline di Todi, in Umbria. L'appuntamento del Movimento Turismo del Vino che da 26 anni l'ultimo weekend di maggio apre le porte delle cantine di tutta Italia ai visitatori, coinvolge anche Roccafiore che amplia a tre i giorni di festa, cominciando dal venerdì sera.

Calici alzati anche in Umbria da Lungarotti per ‘Cantine Aperte’, la tradizionale festa del Movimento Turismo del Vino (MTV) in programma il 26 e 27 maggio prossimo in tutta Italia.