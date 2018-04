Cosa fare nel week end? Dalle feste in discoteca alle sagre: tutti gli appuntamenti da non perdere

Come ogni fine settimana torna la rubrica di Perugia Today sugli eventi del fine settimana: suddivisi in categorie, per facilitarne la ricerca, puoi leggere quello che fa al caso tuo. Buona lettura e buon week end.

DISCOTECA: sabato 21 Aprile al Vanilla un ospite eccezionale: Tommy Vee, Dj, produttore e personaggio pubblico. Nel 2001 ha co-prodotto con Moony il successo mondiale "Dove". Nel 2005 esce l' album "First!" premiato con il secondo Golden Record.

All'Urban, due appuntamenti imperdibili: v enerdì 20 aprile Friday I'm in rock presenta una delle sue feste più amate: The Modern Age, il party anni 2000. Dal 2000 ad oggi, THE MODERN AGE, il party dedicato agli anni '00.

Mentre, sabato 21 aprile torna Tangram con il live di un artista internazionale: on stage Baltra. Il lavoro di Baltra crea qualcosa di estremamente evocativo e unico attraverso il suo DJing e le sue produzioni. Il produttore di stanza a New York è noto per consentire al proprio sè interiore di parlare attraverso il suo suono, creando un marchio delicato, estremamente emotivo di vaghezza lo-fi, che lo distingue dal resto della scena musicale.