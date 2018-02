Cosa fare nel week end? Carnevale, feste in disco e sfilate in maschera: gli eventi da non perdere

Dal Carnevale agli appuntamenti in disco: torna l’appuntamento settimanale con la rubrica dedicata ai migliori eventi da vivere in città.

FESTE E NOTTI IN DISCO Anche per Carnevale torna l’appuntamento con Memories, l’evento che fa rivivere le atmosfere e la musica che hanno reso grande la discoteca Follia a Deruta in strada Marscianese. ‘Memories De Janeiro’ è infatti l’evento in programma per sabato 10 febbraio a partire dalle 23 alla discoteca Matrioska. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Musica per i borghi, promotrice del festival di musica etnica e popolare in scena nella Media valle del Tevere. Una serata all’insegna dei colori, delle maschere, ma soprattutto della musica.