Cosa fare nel week end a Perugia: tutti gli eventi che abbiamo scelto per voi

Arriva un nuovo week end e arriva come sempre la rubrica di Perugia Today sugli eventi in città e dintorni da non perdere. Svariati gli appuntamenti per chi ama ballare ed è interessato alle serate di divertimento in città nel fine settimana.

DISCOTECA: al Vanilla torna un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, gli Eiffel 65. Un concerto, per gli appassionati del genere, da non perdere assolutamente.

All'Urban, invece, arriva l'UK PARTY: venerdì 6 aprile Friday I'm in rock offre un'altra delle sue clamorose feste, tutta la migliore musica della Gran Bretagna degli ultimi cinquant'anni in una notte.

Sempre all'Urban, sabato 7 aprile torna Tangram: on stage ACID JAXX Alfredo Trastulli aka F.T.G. (sound engineer, drum machines & synthesizer), Marco Baroni (keybords & synthesizer), Lorenzo Fontana (sax & flute).