Cosa fare nel week end a Perugia? Tutti gli appuntamenti da non perdere

Come ogni week-end, torna il nostro riepilogo sugli eventi più importanti che ci saranno in questo fine settimana in città e dintorni, da tenere sott’occhio: dal concerto di Caparezza alle feste in discoteca più interessanti.

CONCERTI:

super atteso e che ha registrato il sold out, il concerto di Caparezza. Caparezza è tornato con il suo nuovo album lo scorso settembre a tre anni di distanza da "Museica" e ha dato inizio a novembre 2017 ad un tour nei palazzetti di molte città italiane tra le quali anche Perugia: lo vedremo in scena domenica 25 febbraio al Palaevangelisti, un palco che già in passato aveva ospitato il celebre rapper italiano.

Spontandoci a Spoleto in città verrà accolta la cantautrice Levante per il debutto del suo tour teatrale. Un pubblico delle grandi occasioni è pronto ad applaudire la prima del nuovo spettacolo teatrale di Levante. Da Spoleto prende il via sabato 24 febbraio (ore 21.15) il nuovo tour italiano della cantautrice dopo la parentesi europea. Il debutto del ‘Caos in teatro tour 2018’ è previsto al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti per la stagione artistica ‘Live in Umbria 2018’ curata da Athanor Eventi. Dal vivo Levante porterà i brani del suo ultimo lavoro discografico e le canzoni che hanno segnato la sua carriera artistica.

DISCOTECHE L'Urban propone diverse serate per tutto il week end: Venerdì 23 febbraio torna a grande richiesta la IPod Battle, otto squadre si affronteranno in una sfida all'ultima canzone! Per partecipare basta un qualsiasi telefono. Sabato 24 febbraio primo appuntamento del Roghers Spring Festival: tre serate, tre appuntamenti con tre artisti della nuova scena musicale italiana. Ed infine, Domenica 25 febbraio torna Ralf con la sua Bellaciao!

Al Matrioska, l'evento targato Reserve: I celebri disk jockey statunitensi saranno ospiti questo fine settimana del grandissimo evento targato Reverse in programma venerdì 23 Febbraio presso la discoteca Matrioska di Deruta, in provincia di Perugia.

Al Vanilla, un tuffo nel passato dedicato agli anni '90: Sabato 24 febbraio a Perugia la festa dedicata alla musica, allo stile e alle icone che hanno segnato gli anni 90: al Vanilla una serata dedicata al "passato", una serata che riporta sulla scena i brani indimenticabili e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso ricreando un'atmosfera unica.

Al Serendipity, invece, al Push Forward, due ospiti internazionali imperdibili: Due ospiti internazionali sabato 24 febbraio 2018 al Serendipity di Foligno. Il francesce Bambounou, che suonerà in Play Room, la sala principale del locale folignate, e la cilena Paula Tape, ospite dell’altra sala del club, la Rec Room. Oltre a loro i talentuosi DJ resident: Giesse e Marco Ragni in Play Room e Dj Soch in Rec Room.

FIERE Due giorni dedicati al mondo degli sposi: torna a Città di Castello “E vissero felici e contenti” organizzata dall’Associazione “Sopra le Righe” di Sara Monini e Sara Severini, sabato 24 e domenica 25 febbraio prossimi dalle ore 15:00 alle ore 20:30. La location della terza edizione è sempre lo splendido Palazzo Bufalini di Città di Castello e le sue incantevoli sale de Il Quadrilatero e Sala degli Specchi. L’evento, patrocinato dal Comune di Città di Castello, sarà una ghiotta opportunità per le future coppie di essere guidate al meglio nello scegliere con gusto qualsiasi dettaglio per affrontare al meglio il grande passo. Oltre 30 espositori, provenienti da tutta la Valtiberina e dal perugino, porteranno in mostra novità e tendenze relative al mondo del matrimonio.

INCONTRI Venerdì 23 febbraio, Ultimo arriva a Trevi per incontrare i suoi fan; il giovane cantautore hip hop romano sarà ospite al centro commerciale Piazza Umbra. A partire dalle 17 i suoi ammiratori potranno, quindi, conoscerlo dal vivo e farsi autografare le copie del suo ultimo album ‘Peter Pan’.

Progettare insieme a genitori e bambini il centro estivo 2018: la proposta di Kidsbit, "il centro estivo che vorrei" Domenica 25 febbraio si terrà il primo di una serie di incontri aperti a genitori e bambini per progettare le attività dell’estate 2018. Ore 10.00 presso CULT - Community Hub, Perugia. KIDSBIT, il progetto di educazione e creatività digitale rivolto a bambini e ragazzi da 4 a 17 anni, organizza una serie di incontri domenicali aperti a genitori e bambini per costruire insieme le attività estive 2018, school e campus.

SAGRE Nero Norcia, l'edizione della ripartenza. Sarà una “città aperta e pronta” Norcia per la 55esima edizione di Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici della Valnerina, in programma per tre fine settimana, dal 23 al 25 febbraio, dal 2 al 4 e dal 9 all’11 marzo.

MOSTRE Una mostra dedicata alla Colombia, nel delicato momento storico che sta vivendo. Sarà inaugurata al Palazzo della Corgna sabato 24 febbraio, alle ore 11.30, la mostra “Castiglione del Lago e la Colombia”, in due sezioni espositive: “I volti di Gabo. Gabriel García Márquez” e “Maria Isabel de Lince. Painter of light”.

ì





ì