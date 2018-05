Cosa fare nel week end? Le ultime feste in discoteca, i concerti, gli incontri e le sagre: tutti gli eventi da non perdere

Come di consueto, torna la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti in circolazione per questo week end. Partiamo con gli appuntamenti per chi ha voglia di serate e divertimento.

DISCO E FESTE: torna al Vanilla di Perugia, il party che più ha fatto ballare il pubblico: Mamacita, in collaborazione con Radio105.

Ultime serate della stagione per l'Urban di Perugia: il caldo si avvicina e anche Friday I'm in rock si adegua con una delle feste più divertenti.. Venerdì 4 maggio Hawaiian Party! Una festa in pieno stile Friday I'm in Rock.

Sempre all'Urban sabato 5 maggio party di chiusura per Purple, la serata che ha portato a Perugia i migliori artisti della scena trap italiana. Per il ClosingParty, la scena black perugina si riunirà all’Urban con una consolle d’eccezione, una Fusion senza precedenti.

All'Afterlife, l'appuntamento con il closing party è per sabato 5 maggio con il party più ballato di sempre: RESERVE. Giunti al sedicesimo appuntamento di questo ormai frequentatissimo evento, vedremo in consolle: RKBB, AMI SUAMI, VINCENZO FAVALE, FRANKIE WATCH, FABIAN.