Cosa fare in città questo week end? Dalla festa di San Giuseppe alle feste in discoteca, tutti gli eventi da non perdere

Torna puntuale come ogni fine settimana la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti in città per il week end. Come sempre, gli eventi sono suddividi in categorie per facilitare la vostra ricerca.

DISCOTECA: venerdì 23 marzo torna Numbers, lo spin off di Friday I'm in rock dedicato al mondo dell'elettronica. Numbers esce dai canoni dell’elettronica “da ballo” e si getta sempre sulla scelta non convenzionale, vetrina per talenti emergenti ma anche grande palco per nomi che non hanno bisogno di presentazioni.

Sempre all'Urban, domenica 25, torna l'appuntamento con il Bellaciao all'Urban .