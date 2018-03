Cosa fare in città questo week end: ecco tutti gli eventi da non perdere, dalle mostre alle feste in discoteca

Torna puntuale come ogni week end, la rubrica degli eventi più interessanti che ci saranno a Perugia questo fine settimana. Per voi, una selezione attenta e curata, degli eventi più importanti, suddivisi in categorie.

DISCOTECA: al Cantiere una serata tutta da ballare, con il padre della deep house, Kerri Chandler; Kerri Chandler è universalmente riconosciuto come uno dei padri fondatori del genere deep house. Uno stile, quello del noto dj americano, altamente riconoscibile: la sua caratteristica più amata è quella di saper sempre combinare e alternare momenti di soul, ricordi musicali del suo passato inculcati dall'ambiente familiare, a ritmiche dure, suoni elettronici talvolta anche scarni. Sabato 17 marzo è atteso a Perugia come ospite principale del Cantiere Club. Una serata che sarà tutta da ballare visto che in consolle si alterneranno anche i noti e storici dj’s locali Faust-T, Sauro, Marco Cucchia e Viceversa.

All'Urban, un party da non perdere: venerdì 16 marzo Friday I'm in rock presenta la festa più amata, odiata, imitata,80's VS 90's. Un palco, due consolle, per ripercorrere il meglio ma anche il peggio degli anni 80 e 90. 4 Dj si alterneranno in una sfida senza esclusione di colpi. Steve Sanders o Jerry Calà? Ryan Paris o Haddaway? I fratelli abbagnale o i Power Rangers? Mork o il principe di Bel Air, Kurt Cobain o Morrissey?? Max Pezzali o Enrico Ruggeri?? Vi chiedete che fine abbiano fatto Grecia Colmenares o Sandro Ghiani?? Di tutto di più, con le proiezioni video di Ink , ripercorreremo e balleremo venti anni di storia.

Al Vanilla, invece, arriva l'estate in anticipo, esattamente sabato 17 marzo. Dalle ventose e bollenti spiagge del Salento, agli eleganti e modaioli litorali della Romagna, fino agli esclusivi e raffinati lidi di Budva: torna nella discoteca di Perugia, il beach party per eccellenza, il più amato in Italia e non solo. Sempre a dimostrare che l’estate è uno stato d’animo, il Vanilla ve lo dimostra portandola nel suo club, con la consueta animazione e selezione musicale ad hoc per quello che sarà un evento semplicemente esagerato.