Cosa fare in città nel week end? Fiere, sagre e i Baracconi a Pian di Massiano

Un altro week end sta per iniziare e Perugia Today è pronta per consigliarvi gli eventi più interessanti in città e ditorni:

BARACCONI Conto alla rovescia per i Baracconi 2018. Il Luna Park di Pian di Massiano aprirà i battenti sabato 13 ottobre. La chiusura, invece, è prevista per l'11 novembre. Le giostre e le attrazioni saranno aperte tutti i giorni, dalle 15 alle 24. L'anno scorso il luna park di Perugia aveva portato in città 130 attrazioni e due giostre speciali: una direttamente dall'Ocktober Fest. Una festa per tutta la città e un appuntamento tradizionale per Perugia.

DISCO E FESTE: Venerdì 12 ottobre il primo appuntamento della stagione di Numbers, spot elettronico che ospita i migliori artisti della scena elettronica alternativa mondiale. Electro, House, Afro, Lo Fi, Disco,un universo da ballare dal primo all'ultimo disco. Sabato 13 ottobre arriva all' Urban una delle novità della stagione: Bounce. Il collaudato party al suo esordio all' Urban prevede una selezione musicale che è un cocktail a base delle migliori hit Dancehall, Rap, R’n’B, Trap e chi più ne ha più ne metta studiata con la massima cura dai resident dj’s C H I S K E E, M E E E N, T H E D O S E, B I L O W I. In più, come di tradizione, allestimenti e visual che quest’anno saranno accompagnati da un super light show e, per finire, gadget e souvenir per rendere indelebile l’esperienza del Bounce. Domenica 14 ottobre prima puntata anche di Bellaciao!, realtà consolidata, ma sempre con un'estrema attenzione alla musica e alle nuove tendenze.