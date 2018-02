Cosa fare nel week end a Perugia: concerti, discoteche e una speciale mostra mercato

Una selezione di appuntamenti immancabili tra feste in disco, concerti e la band rivelazione dell'anno che si esibirà all'Afterlife di Perugia.

CONCERTI Irriverenti, eccentrici e giovanissimi i Måneskin arrivano sui palchi delle principali città italiane dopo il grande successo a X Factor, con un tour che non mancherà di stupire il pubblico e con un sound riconoscibile, potente e uno stile unico. La band, che ha già dimostrato di cosa può essere capace sia in tv sia su un palco importante come quello del Forum di Assago, dove si è decretata la finale del talent, tornerà ad esibirsi dal vivo. Sabato 17 febbraio la band suonerà sul palco dell’Afterlife.

Arawak e Forelock in concerto al 100dieci. Forelock negli ultimi anni ha dimostrato di essere la voce più promettente del reggae italiano: con le numerose collaborazioni, nate a seguito dei suoi ultimi viaggi in Giamaica, si è conquistato il titolo di “Top Singa” dai membri della comunità reggae, italiana e non solo.

Sabato 17 febbraio appuntamento con il Gran Finale School Day 2018 alla discoteca Matrioska a Sant'Angelo di Celle Deruta, in occasione del Carnevale delle Scuole. La serata si svolgerà a partire dalle 22.30 e vedrà coinvolti tutti gli Istituti delle Scuole Superiori di Perugia e provincia.

Due belle realtà musicali umbre saranno protagoniste del prossimo appuntamento della stagione ‘Re: play’, la rassegna di concerti organizzata dallo Zut di Foligno. Nello spazio multifunzionale di corso Cavour ad alternarsi sul palco principale saranno il duo Monkey OneCanObey e la “one man band” Pat Pend. La data da segnare è quella di venerdì 16 febbraio (ore 22, ingresso libero). La musica sarà ancora protagonista il giorno prima con la nuova serata ‘Re: listen’, quella dedicata agli amanti del vinile, malinconici di suoni e curiosi di nuovi ascolti.

INCONTRI Domenica 18 febbraio dalle ore 17.00, grande ospite al Centro Commerciale di Collestrada: il rapper milanese Sfera Ebbasta, pronto per incontrare i fan e firmare le copie del suo nuovo album Rockstar, uscito il 19 gennaio. E' il suo terzo album prodotto da Charlie Charles con distribuzione Universal Music Group, un lavoro che vede la collaborazione di numerosi artisti stranieri come Tinie Tempah e Quavo.

DISCOTECHE Perugia: sabato all' Urban torna Tangram con il live di Lone. Che si tratti del suo amore di lunga data per l'hip hop anni '90, della passione per i suoni tipici dell’house “vecchia maniera”, la musica di Lone è intrisa di nostalgia; nato in studio o nei club, stuzzica dai meandri della tua coscienza un suono pronto per il dancefloor, caldo ed intenso. Venerdì invece, è tempo di festeggiare i dieci anni del Friday I'm Rock

MOSTRE MERCATO L’amore è nell’aria al Quasar Village di Corciano che dal 14 al 18 febbraio ospiterà Sposì, la mostra mercato dedicata agli innamorati, alla coppia e al matrimonio dove operatori del settore presentano al pubblico servizi, articoli e novità per tutti i fidanzati.