Week Hand cerca artigiani spaziali, aperte le iscrizioni: come partecipare

Week Hand ricerca talenti e a una settimana dall’apertura delle iscrizioni, sono oltre cento le candidature di artigiani che hanno risposto con entusiasmo da tutta Italia e dall’estero alla call degli organizzatori. C’è tempo fino al 15 luglio per candidarsi alla selezione che porterà alla scelta degli “artigiani spaziali” che prenderanno parte alla quarta edizione di Week Hand, Festival del Fatto a Mano, in programma a Foligno il 22 e il 23 settembre 2018, a Palazzo Trinci. Week Hand.

Week Hand, dopo aver registrato il sold out a tutti i workshop organizzati a Perugia alle Officine Fratti torna per scovare artigiani e designer indipendenti che con costanza, fatica e tanta tenacia hanno deciso di scommettere su se stessi e il proprio brand per portarli a Foligno. Week Hand come ogni anno, cerca la rarità e la bellezza nelle tecniche artigianali, il talento, l’estro e la creatività di artigiani, makers e designer indipendenti per portarli a Foligno che per due giorni diventa capitale dell’handmade.