Wedding Gherinda, sabato e domenica il mondo degli sposi in mostra a Corciano

Si alza il sipario sull’evento Wedding Gherlinda, al suo decimo anno sulla scena con numeri importanti: oltre trecento espositori, più di cinquecento modelle e modelli e circa mille abiti da sposa, sposo e cerimonia delle migliori griffe. L’appuntamento è al centro d’intrattenimento Gherlinda, a Ellera di Corciano, sabato 18 e domenica 19 gennaio. Sarà l’occasione, per i futuri sposi o per semplici curiosi, di immergersi nelle novità che ruotano attorno al matrimonio, dagli abiti agli accessori, dal servizio fotografico al make-up, passando per addobbi floreali, lista e viaggio nozze o arredo casa. In esposizione ci saranno anche auto storiche noleggiabili per il giorno del fatidico ‘Sì’. Già negli scorsi anni il Gherlinda ha ospitato modelli protagonisti di celebri pellicole come la Ford Gran Torino dei film ‘Starsky & Huch’ e ‘Gran Torino’ di Clint Eastwood, oppure ancora la mitica ‘DeLorean’ di Ritorno al futuro.

Oltre alla wedding zone sono in programma diversi spettacoli nel corso del pomeriggio di sabato e domenica, tra cui lo show itinerante in stile veneziano della Compagnia teatrale Accademia creativa. Non mancherà la musica dal vivo con ‘Strumming puppies guitar trio’ e ‘Antonella & Mirco acoustic duo’, e l’Aperiamore, cocktail inaugurale a cura di La collina banqueting, sabato alle 18.30. Domenica la wedding zone resterà aperta dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Il clou dell’evento sarà alle ore 17.00 con la sfilata degli abiti da sposa, sposo e cerimonia.