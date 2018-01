Nozze perfette? Arriva il wedding day: espositori, sfilata di abiti e contest fotografico

È ormai una tradizione in questo periodo dell’anno e torna per la sua ottava edizione il Wedding Gherlinda, l’evento dedicato all’organizzazione del matrimonio e rivolto alle coppie di futuri sposi per dare loro idee ed opportunità per la cura dei dettagli della cerimonia. Un intero weekend dedicato al total look del matrimonio in programma al centro di intrattenimento di Ellera di Corciano sabato 3 e domenica 4 febbraio. Entrambe le gallerie del Gherlinda ospiteranno, dunque, sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 15 alle 21, la Wedding zone con operatori specializzati e le loro proposte. Dagli abiti da sposa e sposo agli accessori, dal trucco e acconciature al servizio fotografico, di catering e di wedding planner, dai fiori alle bomboniere, all’intrattenimento fino al viaggio di nozze.

Tra i momenti più attesi della manifestazione, domenica alle 17, il défilé di abiti da sposa, sposo e cerimonia per la presentazione delle nuove collezioni. Torna poi anche quest’anno il contest fotografico ‘Se scatti ti sposo’ dedicato ai fidanzati. Per partecipare, le coppie dovranno scattare, nel corner allestito per l’occasione, una foto che sarà poi postata sul social network Facebook. Quella che riceverà più like permetterà ai futuri sposi di ricevere in regalo un anno di ingresso gratuito al The space cinema di Corciano.

Accanto alla classica fiera, alla sfilata condotta da Silvia Epi e al concorso, da qualche anno il Gherlinda propone la spettacolarizzazione dell’evento con una serie di iniziative che le coppie possono pensare di riproporre nel giorno del loro sì, a partire dallo spettacolo di danzatori aerei, ‘Fantasy’, a cura di Kroonos e in programma nei due giorni dalle 16 alle 19. Negli stessi orari c’è anche il concerto di intrattenimento del gruppo ‘I principi di Galles’. A completare la proposta, sabato alle 18.30 è previsto l’Aperiamore cocktails inaugurale a cura di Umbrò, mentre domenica dalle 15.30 alle 20 uno spazio a cura di ‘Parrucchiera luxury hair’ con professionisti della bellezza a disposizione dei visitatori. A chiudere la due giorni, domenica alle 18.30, il tradizionale taglio della torta.