Festa della Rete, a Perugia tornano gli oscar del Web

Perugia per il secondo anno di seguito sarà la capitale degli Oscar Italiani del Web: dall'8 al 10 novembre torna infatti la'Festa della Rete' alla 13esima edizioni di cui le ultime due nel capoluogo umbro. Quest'anno la manifestzione si svolgerà intorno al concetto 'connessi e sostenibili' e sarà un'occasione per confrontarsi ed assistere a incontri, dibattiti e workshop, in occasione degli Internet Awards. Saranno infatti presenti molti influencer e personaggi del web per parlare del mondo della rete e dei suoi sviluppi.

I dettagli della manifestazione emergeranno durante la conferenza stampa in programma il 5 novembre, che si terrà alle ore 11, a Palazzo Baldeschi, che sarà anche sede della mostra ‘Unforgettable Umbria’ prorogata proprio in occasione dell’evento. Alla conferenza stampa saranno presenti il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, l'assessore Sviluppo economico e Marketing territoriale del Comune di Perugia Michele Fioroni, e Maria Cristina De Angelis per la Fondazione Cariperugia Arte e interverranno anche gli organizzatori della 'Festa della Rete': Gianluca Neri, Claudia Alfonso e Matteo Grandi.