"Vogliamo te!" a Piazza Umbra si cercano volti per le nuove campagne pubblicitarie

"Vogliamo te!", è il nome dell’iniziativa lanciata da PiazzaUmbra con l’obiettivo di trovare volti nuovi per le campagne pubblicitarie che saranno realizzate nel corso del 2020, anno in cui il centro commerciale di Trevi celebra il ventesimo di attività. La struttura, perciò, invita tutti a mettersi in gioco: requisiti richiesti, “volto simpatico, un pizzico di intraprendenza e voglia di divertirsi”. Per candidarsi basterà recarsi nella postazione ‘shooting’ del centro commerciale, presente nei giorni 31 gennaio, 1, 2, 7, 8 e 9 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30, e farsi scattare una foto. La partecipazione è libera e aperta a tutti, senza limiti di età. Una giuria selezionerà dodici soggetti che passeranno alla seconda fase di selezione e diventeranno i testimonial delle campagne promozionali per le stagioni primavera/estate e autunno/inverno 2020/2021. Per informazioni: www.centropiazzaumbra.it