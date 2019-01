Vladimir Luxuria a Perugia per due giorni: prima a Palazzo Cesaroni, poi a Collestrada

"Dal coraggio di essere una farfalla" a "Perù aiutami tu": un viaggio con Vladimir Luxuria. Di questo si parlerà venerdì 11 gennaio, alle ore 17,30, presso la sala Brugnoli di palazzo Cesaroni a Perugia.



All'iniziativa, organizzata dalla neo costituita Associazione culturale Clizia di Perugia, parteciperà anche Donatella Porzi, presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, mentre modererà Annamaria Romano, curatrice dell'evento. L'incontro ha il patrocinio e la collaborazione di Art Inside, Photo Veg Video, Satiri Auto e Caffè di Perugia. Vladimir non parlerà solo del suo ultimo libro ma anche delle sue esperienze che l'hanno portata ad essere un'attivista, scrittrice, attrice e volto televisivo di successo. L’incontro è aperto a tutti.



Luxuria resterà a Perugia un paio di giorni per visitare la città ed il giorno dopo, sabato 12 gennaio, alle ore 16,30 sarà al Centro commerciale Collestrada per firmare le copie del suo ultimo libro "Perù aiutami tu", 216 pagine da leggere tutte in un fiato ed edite da Piemme.

Il libro "Perù aiutami tu" - «Davvero parti tutta sola soletta?», «Ma sei sicura?», «Certo che sei proprio coraggiosa!». Sì, avevo deciso di partire sola, io e il mio zaino, un mese intero dall'altra parte del mondo fantasticando luoghi esotici e romantici. Per dimenticare i miei conti in sospeso: l'età che avanza, l'amore che latita, il contratto di lavoro da rinnovare, i tanti progetti ormai abbandonati. L'estate arrivava e si preannunciava davvero calda. Io partivo per andare incontro all'inverno. Comincia così l'avventura della viaggiatrice, escursionista, vagabonda, passeggera, visitatrice, gitana - ma mai turista! - Luxuria. Alla scoperta di un Perù che non ti aspetti.

Da Lima ad Arequipa, da Cuzco a Machu Picchu, in una goduria continua di colori, sapori e profumi, ma soprattutto incontri. Un viaggio narrativamente intenso, esaltante, che non tralascia di raccontare le contraddizioni di un Sud America che si vuole moderno, ma che ancora patisce la prepotenza di antichi popoli invasori con la presunzione di una superiorità culturale che si è arrogata il diritto di distruggere usi e costumi considerati selvaggi e demoniaci, in realtà tutti da scoprire, perché ricchi di profondità e saggezza spirituale. Fra un piatto di chupe de camarones, l'imperdibile zuppa di gamberi, e una danza a Inti, il leggendario dio del Sole, si viene trascinati nella magia di un Paese e, quasi senza accorgersene, si comincia a vagheggiare di preparare la valigia per raggiungere la Pachamama, quella Madre Terra peruviana che sa accogliere chiunque abbia voglia di perdersi e ritrovarsi, lasciandosi amare, stupire e conquistare dalla sua leggerezza.