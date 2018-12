Vivi il Borgo sempre più attiva: appuntamenti contro la solitudine

Vivi il Borgo sempre più attiva, specialmente in occasione delle festività. Per fare cultura, socialità e, soprattutto, per vincere la solitudine. L’Associazione del Borgo d’Oro saluta il 2018 all’insegna della condivisione che contraddistingue lo spirito e l’azione dell’associazione di Porta Sant’Angelo.

Sotto questa prospettiva – e con queste finalità – si sono tenuti la cena e, soprattutto il pranzo di Natale. L’iniziativa, aperta a tutti, era principalmente destinata a quanti, per motivi diversi, sono nella condizione di dover trascorrere la festività lontano dalla propria famiglia o in solitudine.

In occasione del 31 dicembre, per il terzo anno consecutivo, a San Matteo degli Armeni si festeggia il BiblioCapodanno, una serata di festa all’insegna del piacere di stare insieme mangiando, ascoltando la musica, giocando. Quest’anno, in particolare, si sperimenta un divertimento dedicato a tutti quelli che amano i libri e a coloro che, ancora, non sanno di amarli. Ma potranno scoprirlo nell’occasione. Si tratta della tombola “C’era una volta l’inizio: sai riconoscere il libro?”, dove ad essere premiata sarà in parte la fortuna, ma anche, e soprattutto, la bravura di identificare dagli incipit i grandi romanzi che fanno parte dell’immaginario collettivo.

Il gioco nasce dalla sociologa Martina Barro, vice presidente di Vivi il Borgo, da Gabriele De Veris, Bibliotecario di San Matteo, e da Giovanni Di Franco. Per la lettura degli incipit, il gioco culturale si avvale delle voci recitanti di Caterina Fiocchetti, Chiara Mancini e Valentina Pippi. La partecipazione, è gratuita ma, è necessaria la prenotazione al numero 075-5773560. L’ingresso è previsto dalle 19.30 e, per chi è intenzionato a cenare assieme agli altri, non oltre le 20.30.