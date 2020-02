VISTI PER VOI Al Morlacchi trionfa “Mediterranea” la coreografia di Mauro Bigonzetti più rappresentata nel mondo

Al Morlacchi trionfa “Mediterranea”, la coreografia più rappresentata nel mondo del coreografo Mauro Bigonzetti. Uno spettacolo che vanta ben 27 anni di vita e che, mutatis mutandis, viene riproposto con i danzatori solisti della Daniele Cipriani Entertainment. Dopo 15 anni dal debutto, nel 2008 la pièce è stata ripresa e rimontata per la compagnia del Teatro alla Scala. Ma sono evidenti le modifiche apportate dal coreografo. Si tratta di uno spettacolo autenticamente multimediale e di straordinaria attualità, impegnato com’è a configurare e proporre il difficile tema dell’integrazione interculturale. Incontri e scontri di eccezionale caratura, evocazioni di una moderna Odissea di dannati della terra.

I due protagonisti maschili sono, rispettivamente, l’Uomo di Terra (Umberto Desantis) e l’Uomo di Mare (Francesco Moro). Quest’ultimo dichiaratamente anticipato dal rumore dell’acqua che lo introduce e lo connota, facendone un tutt’uno di movimento e di luce, di musica e suggestioni. Una musica che assume toni orientali o spagnoleggianti, mozartiani e tecno.

Strumento narrativo di vaglia sono le luci di Carlo Cerri, un light designer distintosi anche nella prosa e nella lirica.

Ci dice la ex mariottina e maestra di danza perugina Maria Flaminia Bonfigli: “Uno spettacolo di livello, sebbene marcato da qualche ridondanza coreografica, ma di estrema difficoltà e notevole impatto emotivo”. Il grande affresco - più che una narrazione, una serie di flash - si chiude in un grande abbraccio finale tra i danzatori, come simbolo di unione tra le diverse culture che animano questo Mare che è di tutti. Mare Nostrum, appunto.