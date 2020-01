VISTI PER VOI The show must go on… malgrado tutto

The show must go on… malgrado tutto. In concerto, al Bicini, Chiara Giudice e David Sorgiu, due delle voci più belle della Città del Grifo. Con la complicità della pianista Sabina Belei hanno imbastito uno spettacolo degno di pieno e incondizionato apprezzamento. Malgrado Sotgiu, tenore di intensa interpretazione e raffinato fraseggio, fosse affetto da una fastidiosa influenza che non ha però… influenzato la sua superba prestazione. Non è stata da meno Chiara Giudice, di ritorno dall’estremo oriente che le ha “regalato” una noiosa tracheite. Ha fatto molto bene, ma senza forzare ed esprimendosi a livelli di eccellenza.

Come afferma il poeta “qui si parrà la tua nobilitate” per dire che la bravura si mette in campo nelle difficoltà. E, invero - lo dico da estimatore e amico della magnifica coppia - nessuno si è accorto dell’imperfetto stato di salute dei due artisti, se si eccettua qualche “rischiarare” la voce di David che era il più fisicamente malmesso. Vario e divertente il repertorio. Hanno duettato con complice professionalità sulla verdiana “Parigi o cara” E tanto altro. Auguri finali con “Stille Nacht”, “White Christmas” e un “Oh sole mio” che centra sempre il bersaglio.

Che dire? La classe non è acqua. E il detto alfieriano “Volli, volli, fortissimamente volli” spesso può più di un banale malanno.